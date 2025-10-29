Megyénkbe érkezik a Lidl kisbusz, ezen a településen találkozhatunk vele először

Októberben tette közzé a Lidl, hogy hamarosan mozgóbolt formájában segíti a napi bevásárlást a kisebb településeken. A Lidl busz több mint 80 bolti termékkel felszerelkezve indul útjának.

A Lidl busz Klárafalvára érkezik, mozgóboltként kínálva élelmiszert és friss termékeket. Fotó: 24.hu

Mit tud a Lidl busz?

A járműben helyett kapott egy hűtő, fagyasztó és zöldség-gyümölcs tárolására is megfelelő a hely, így minden, a hétköznapokhoz szükséges élelmiszert megtalálhatunk, az árak pedig változatlanok, a boltiak. Az autót egy kamion követi majd, hogy ha elfogy valami, újratöltsék.

Hova érkezik?

A Lidl folyamatosan frissíti a települések listáját, amiből megtudható, hogy hol és mikor találkozhatnak a lakók a mozgóbolttal.

Megyénkbe november 5-én fog érkezni Klárafalvára. A busz reggel 7-től délelőtt 11 óráig lesz nyitva.