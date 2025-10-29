1 órája
Megyénkbe érkezik a Lidl kisbusz, ezen a településen találkozhatunk vele először
Megyénkbe érkezik a Lidl újdonsága. A Lidl busz az ország kisebb településeit járja, hogy ezzel segítse a lakók hét közbeni bevásárlását.
Októberben tette közzé a Lidl, hogy hamarosan mozgóbolt formájában segíti a napi bevásárlást a kisebb településeken. A Lidl busz több mint 80 bolti termékkel felszerelkezve indul útjának.
Mit tud a Lidl busz?
A járműben helyett kapott egy hűtő, fagyasztó és zöldség-gyümölcs tárolására is megfelelő a hely, így minden, a hétköznapokhoz szükséges élelmiszert megtalálhatunk, az árak pedig változatlanok, a boltiak. Az autót egy kamion követi majd, hogy ha elfogy valami, újratöltsék.
Hova érkezik?
A Lidl folyamatosan frissíti a települések listáját, amiből megtudható, hogy hol és mikor találkozhatnak a lakók a mozgóbolttal.
Megyénkbe november 5-én fog érkezni Klárafalvára. A busz reggel 7-től délelőtt 11 óráig lesz nyitva.
