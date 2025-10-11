A Lidl most olyat kínál, amitől újra gyereknek érezheted magad – igazi retró kedvenc tér vissza a polcokra

Korábban praktikus kávéfőzőt, most pedig egy újabb sokoldalú konyhai eszközt dob a polcokra a Lidl, ami remekül kiegészítheti a reggeleinket. Mintha csak a nagymama konyhájából tért volna vissza az a kenyérpirító, amit hétfőtől a Lidl polcain is megtalálhatunk. A Silvercrest új kenyérpirítója igazi retró hangulatot hozhat a mostmár egyre hidegebb, ködösebb reggeleinkbe.

A Silvercrest retró kenyérpirítója igazi hangulatot visz a reggelekbe, most hétfőtől már a Lidl polcain. Illusztráció: Shutterstock

Retró külső, modern tudás

Ez a különleges konyhai eszköz nemcsak a megjelenésével tűnik ki, hanem azzal is hogy hatfokozatú pirításszabályzóval és beépített zsemletartóval is rendelkezik. Így nem lehet akadály az sem ha fagyasztott kenyeret, vagy csak a tegnapi zsömlét melegítenénk fel ezzel a remek készülékkel. És ha még ez sem lenne elég, kiolvasztó, melegítő és leállító funkcióval is fel van szerelve, ami megakadályozza azt, hogy túlpirítsuk a reggelinket.

Akciós retró kenyérpirító a Lidlben

Ezért a különleges kenyérpirítóért most csak 8999 forintot kell fizetni a Lidl áruházaiban, sőt még 3 éves garanciát is vállal rá a gyártó. Nemcsak menő, hanem praktikus és hosszú távon tartós választás lehet, ha egy megbízható konyhai kisegítőt keresünk.