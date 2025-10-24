október 24., péntek

2 órája

Most tényleg megéri betérni a Lidl-be: itt a 39 részes Parkside készlet

Az otthon barkácsolók és minden háztartás számára jól jön egy olyan profi szerszámkészlet, ami most lesz elérhető a Lidl üzleteiben. Ez a Lidl akció most tényleg megéri a pénzt.

Joó Fanni

Október 25., szombattól egy újabb hasznos Parkside termék jelenik meg a polcokon. A 37 vagy 39 részes racsnis dugókulcs- és bitkészlet ugyanis minden szereléshez ideális segítség, legyen az akár bútor- vagy autószerelés.

Lidl üzlet bejárata éjszaka
A Lidl egy újabb megérős Parkside ajánlattal várja a vásárlókat. Illusztráció: Shutterstock

Mit tud a 37 vagy 39 részes Parkside racsnis szerszámkészlet?

A racsnis kulccsal gyorsan és kényelmesen lehet csavarokat meghúzni vagy kilazítani anélkül, hogy minden egyes mozdulatnál le kellene venni a szerszámot a csavarról, így a munka sokkal gyorsabb és hatékonyabb.

Ezért éri meg ez a Lidl akció

Most mindössze 4999.- forintért vihetjük haza ezt a Parkside készletet, amelynek elemei minőségi és tartós króm-vanádium (CR-V) és S2-acélból készültek, amelyek biztosítják az eszköz hosszú élettartamát és a nagy terhelhetőséget, míg a 270 fokban forgatható fejnek köszönhetően könnyen odaférhetünk a nehezebben elérhető helyekhez.

Tippek a racsnis kulcs biztonságos használatához

A Mindmegette a következőkre figyelmeztet a racsnis készlet használata során:

  • Mindig a csavarhoz megfelelő méretű fejet vagy bitet válassz, hogy elkerüld a csavar vagy a szerszám sérülését.
  • Ne alkalmazz túl nagy erőt – ha a csavar megszorult, inkább használj kenőanyagot a fellazításhoz.
  • Használat után tisztítsd meg a fejeket, hogy ne maradjon bennük por, olaj vagy egyéb szennyeződés.
  • A készletet tartsd száraz, jól szellőző helyen, így megóvhatod a korróziótól és a rozsdásodástól.

