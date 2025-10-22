Ez most tényleg telitalálat a Lidlben – mutatjuk, miért imádják majd sokan

Ezen a héten sem marhatunk Lidl akció nélkül. Most is számos hasznos és praktikus termékre bukkantunk. A barkácsolás szerelmesei most örülhetnek, hiszen újabb Parkside-termék érkezik a Lidl polcaira.

Új akciós Parkside terméket dob a Lidl a polcokra, de csak két napig tart az akció. Fotó:

Kis méret, nagy segítség: a Lidl kompresszora bárhol bevethető

Ha neked is eleged van abból, hogy a bringád mindig akkor ereszt le amikor nem kéne, akkor a Lidl új ajánlatát neked találták ki. A Parkside akkus kompresszor kis helyen is elfér, mégis meglepően nagy a teljesítménye, mivel akár 11 bar nyomást is tud biztosítani. Ez a kompakt készülék kerékpárabroncsokhoz, gumimatracokhoz, felfújható játékokhoz vagy akár sportszerekhez is kiváló választás lehet. A beépített LED-lámpának köszönhetően a sötétben is biztonsággal használható. Ahogy már megszokhattuk minden Parkside terméknél, erre is 3 év garanciát vállal a gyártó.

Villámakció

Ez a praktikus készülék október 25-től, szombattól lesz elérhető a Lidl polcain. A hétvégén akciós áron kapható, Lidl Plus kuponnal pedig akár 2000 forintot is megspórolhatunk, így mindössze 9999 forintért vihető haza. Fontos tudni, hogy az akkumulátor és a töltő nem tartozéka a kompresszornak, azt külön kell megvásárolni. De aki már rendelkezik X20V Team eszközökkel, az most különösen jól járhat ezzel az ajánlattal. Fontos az is, hogy az akció csak 2 napig érvényes, így nem érdemes sokat várni.