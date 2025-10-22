október 22., szerda

Előd névnap

21°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Akció

6 órája

Ez most tényleg telitalálat a Lidlben – mutatjuk, miért imádják majd sokan

Címkék#Lidl#gumimatrac#Parkside#kerékpárabroncs#akció

Új hét, új akciók. A Lidl ismét olyat kínál, ami pillanatok alatt elfogyhat a polcokról.

Maszlag Edina

Ezen a héten sem marhatunk Lidl akció nélkül. Most is számos hasznos és praktikus termékre bukkantunk. A barkácsolás szerelmesei most örülhetnek, hiszen újabb Parkside-termék érkezik a Lidl polcaira. 

Újabb akció a Lidl polcain
Új akciós Parkside terméket dob a Lidl a polcokra, de csak két napig tart az akció. Fotó: 

Kis méret, nagy segítség: a Lidl kompresszora bárhol bevethető

Ha neked is eleged van abból, hogy a bringád mindig akkor ereszt le amikor nem kéne, akkor  a Lidl új ajánlatát neked találták ki. A Parkside akkus kompresszor kis helyen is elfér, mégis meglepően nagy a teljesítménye, mivel akár 11 bar nyomást is tud biztosítani. Ez a kompakt készülék kerékpárabroncsokhoz, gumimatracokhoz, felfújható játékokhoz vagy akár sportszerekhez is kiváló választás lehet. A beépített LED-lámpának köszönhetően a sötétben is biztonsággal használható. Ahogy már megszokhattuk minden Parkside terméknél, erre is 3 év garanciát vállal a gyártó. 

Villámakció

Ez a praktikus készülék október 25-től, szombattól lesz elérhető a Lidl polcain. A hétvégén akciós áron kapható, Lidl Plus kuponnal pedig akár 2000 forintot is megspórolhatunk, így mindössze 9999 forintért vihető haza. Fontos tudni, hogy az akkumulátor és a töltő nem tartozéka a kompresszornak, azt külön kell megvásárolni. De aki már rendelkezik X20V Team eszközökkel, az most különösen jól járhat ezzel az ajánlattal. Fontos az is, hogy az akció csak 2 napig érvényes, így nem érdemes sokat várni. 

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu