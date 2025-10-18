október 18., szombat

Lukács névnap

A Lidl elhozta most azt a kerti gépet, amivel az őszi kertészkedés gyerekjátékká válik

#Lidl#Parkside#kertészkedés

Érdemes szombaton és vasárnap ellátogatni a Lidl üzleteibe, hiszen egy nagyon hasznos kerti gépet vásárolhatunk meg. Október 18-ától a Lidl egy új kiemelt ajánlattal várja a kertészkedő vásárlókat. Érdemes sietni, hiszen az akció csak két nap erejéig érvényes.

Joó Fanni

Újabb nagyszerű akcióval kedveskedik a Lidl a kertészkedés szerelmeseinek. Október 18 és 19 között ugyanis Lidl Plus-szal most kedvezményesen vásárolhat meg bárki egy nagyon hasznos kertészkedési eszközt.

Lidl középső árusor
A Lidl most egy nagyon praktikus kertészkedési eszközzel lepi meg a vásárlóit. Illusztráció: Shutterstock

A Lidl segít a kertészkedésben

Ahogy elérkezik az ősz sokan állnak neki a fák és bokrok őszi metszésének, azonban problémát tud okozni, hogy mit kezdjenek a levágott gallyakkal.

A Lidl új akciója most ennek a gondnak vet véget. A Parkside kerti aprítógépével ugyanis rövid időn belül összevághatjuk a maximum 40 milliméter átmérőjű ágakat, nem kell többet kézzel apró darabokra nyesegetni a gallyakat.

A magas forgónyomatékkal ellátott erős motor mellett kiváló minőségű, edzett acélkés dolgozik az ágak aprításán. A robusztus váz stabil kerekekkel rendelkezik, így a gép egyik helyről a másikra való áthelyezése sem okoz gondot. 

Lidl Plus-szal még olcsóbb

Szombaton és vasárnap Lidl Plus használatával 32 999 forint helyett csak 24 999 forintba kerül ez a Parkside gép.

Nem csak ez segíti a mindennapokat

A Lidl üzleteiben folyamatosan hasznos eszközökre lelhetünk, amely a barkácsolást és a kertészkedést is könnyedebbé teszik. Hétfőtől az üzlet kínálataiban megtalálható lesz egy praktikus tárolási eszköz is, amivel könnyedén rendszerezheti a műhelyben a szerszámokat.

