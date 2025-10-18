2 órája
A Lidl elhozta most azt a kerti gépet, amivel az őszi kertészkedés gyerekjátékká válik
Érdemes szombaton és vasárnap ellátogatni a Lidl üzleteibe, hiszen egy nagyon hasznos kerti gépet vásárolhatunk meg. Október 18-ától a Lidl egy új kiemelt ajánlattal várja a kertészkedő vásárlókat. Érdemes sietni, hiszen az akció csak két nap erejéig érvényes.
Újabb nagyszerű akcióval kedveskedik a Lidl a kertészkedés szerelmeseinek. Október 18 és 19 között ugyanis Lidl Plus-szal most kedvezményesen vásárolhat meg bárki egy nagyon hasznos kertészkedési eszközt.
A Lidl segít a kertészkedésben
Ahogy elérkezik az ősz sokan állnak neki a fák és bokrok őszi metszésének, azonban problémát tud okozni, hogy mit kezdjenek a levágott gallyakkal.
A Lidl új akciója most ennek a gondnak vet véget. A Parkside kerti aprítógépével ugyanis rövid időn belül összevághatjuk a maximum 40 milliméter átmérőjű ágakat, nem kell többet kézzel apró darabokra nyesegetni a gallyakat.
A magas forgónyomatékkal ellátott erős motor mellett kiváló minőségű, edzett acélkés dolgozik az ágak aprításán. A robusztus váz stabil kerekekkel rendelkezik, így a gép egyik helyről a másikra való áthelyezése sem okoz gondot.
Lidl Plus-szal még olcsóbb
Szombaton és vasárnap Lidl Plus használatával 32 999 forint helyett csak 24 999 forintba kerül ez a Parkside gép.
Nem csak ez segíti a mindennapokat
A Lidl üzleteiben folyamatosan hasznos eszközökre lelhetünk, amely a barkácsolást és a kertészkedést is könnyedebbé teszik. Hétfőtől az üzlet kínálataiban megtalálható lesz egy praktikus tárolási eszköz is, amivel könnyedén rendszerezheti a műhelyben a szerszámokat.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Gyorshajtás? Ilyen büntetésre számíthatsz 2025-ben, ha rajtakapnak
Frissítve – Ez maradt az M43-ason kigyulladt motorolajat szállító kamionból – galériával