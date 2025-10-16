október 16., csütörtök

Praktikus

1 órája

A Lidl most olyan barkácscuccokat hozott, amikre minden ezermester vágyik

Hétfőtől érdemes lesz majd betérni a Lidl üzleteibe. A Lidl új akciós kínálatában több hasznos Parkside termék is helyet kapott.

Maszlag Edina

Korábban megírtuk, hogy milyen alternatívát ajánl a Lidl a nagyobb kerti eszközök tárolására. Most ismét praktikus tároló eszközökre bukkantunk a Lidl akciós újságjában, ami rendszerezheti a műhelyben a szerszámokat. 

középső sor a lidlben
A Parkside tárolók hétfőtől akciósan elérhetők a Lidlben. Illusztráció: Shutterstock

Ez a Lidl-polc akár 160 kilót is elbír

Nagy teherbírású, acélból készült állványt dob a polcokra hétfőtől a Lidl. A Parkside műhelypolc farostlemezből készült polclapjai a nehezebb kerti eszközöket is elbírják, akár 160 kilogrammig. Praktikus és hasznos kiegészítő lehet a műhelyekben, főleg hogy a polclapok át is helyezhetőek. 45x90x180 cm-es méretben kapható. Ez a felhasználóbarát Parkside kiegészítő nélkülözhetetlen lehet a műhelyekben, ha rendszerezni szeretnénk a szerszámokat és a kerti eszközöket. 

Most olcsóbban juthatunk hozzá

A Parkside műhelypolc hétfőtől Lidl Plus applikációval most 12 999 Ft helyett már 8999 Ft-ért megvásárolható. A gyártó erre az eszközre is 3 év garanciát vállal. Azonban érdemes időben lecsapni rá, hiszen az akció csak hétfőn és kedden érvényes. 

Ha kevés a hely, a Parkside barkácsdoboza lehet a megoldás

Ha kisebb méretű rendszerezőre lenne szükségünk, akkor jó választás lehet a Parkside barkácsdoboza, ami szintén hétfőtől kerül a Lidl polcaira. A rendszerező tároló szerszámok és tartozékok áttekinthető tárolására is alkalmas. Kapható több változatban is: 30x41x16 cm-es verzióban 17 fiókkal és 8 elválasztólappal vagy 30x41x13 cm-es változatban 33 átlátszó fiókkal és 32 elválasztó lappal. A gyártó erre is 3 év garanciát vállal. A Lidl Plus applikációval már 3999 Ft helyett 2899 Ft-ért juthatunk hozzá, de csak két napig. 

Most megéri betérni a Lidlbe

Tehát a barkácsolás szerelmeseinek most igazán megéri ellátogatni a Lidlbe. Ezekkel az eszközökkel könnyebb megy majd a rendszerezés. 

