Új ajánlat

1 órája

A Lidl új meglepetése pont akkor érkezett, amikor a legnagyobb szükség van rá

Címkék#Lidl#Parkside#termék

A hideg és az ősz beköszöntével egyre többen keresnek olcsó megoldást a kerti eszközök védelmére. A Lidl legújabb akciójában erre kínál alternatívát.

Maszlag Edina

A stílusos retró kincsek és a praktikus háztartási eszközök mellett rendszeresen helyet kapnak a kerti eszközök a Lidl kínálatában, amelyek különösen így ősszel rendkívül hasznosak. A Parkside ismét egy praktikus eszközzel rukkolt elő, ami nem más, mint a ponyvagarázs. Ez ideális megoldás lehet, ha meg akarjuk védeni kerti eszközeinket a csapadéktól és a kedvezőtlen időjárástól. 

Riga,,Latvia,-,January,2,,2025:,Lidl,Store,And,Lidl
Praktikus ponyvagarázs a Lidl kínálatában, ami a Lidl Plus applikációval már előrendelhető. Illusztráció: Shutterstock

Tartós, könnyen összeszerelhető, és évekre megoldást nyújt

Gyorsan össze és szétszerelhető, kerti eszközök, kerékpárok vagy kisebb járművek tárolására tökéletes megoldást nyújt az őszi és téli hónapokra. Időjárás és UV álló anyagból készült, stabil acélvázzal rendelkezik, ami ellenáll a szélnek és az esőnek is. A bejárati ajtó 2 cipzárral is fel van szerelve, ami egyszerűen zárható. Méreteit tekintve 180x180x180 cm-es méretben kapható a Lidlnél. És ahogy már megszokhattuk, erre a termékre is három év garanciát vállal a gyártó. 

Most azok járnak jól, akik időben kattintanak

Különlegesség, hogy ezzel a termékkel most nem találkozhatunk a Lidl polcain, hiszen csakis kizárólag előrendeléssel vásárolható meg október 16 és 19 között, vagy a készlet erejéig. És ezt a Lidl Plus alkalmazásban egy kattintással meg tudjuk tenni. 

Nem a polcokon kell keresni, hanem a Lidl Plusban

Ha nemcsak a házban, de a kertedben is szereted a rendet, most nem érdemes lemaradni erről a praktikus Parkside termékről, ami már 39 999 Ft-ért a tiéd lehet. A Lidl Plusban felhasználói profilonként egy előrendelés adható le, termékenként legfeljebb három darabra. 

