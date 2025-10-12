október 12., vasárnap

Miksa névnap

18°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nosztalgia

1 órája

A Lidl ismét nagyot villantott a retrórajongóknak, ez a darab mindenkit levesz a lábáról

Címkék#Lidl#ajánlat#konyhai eszközök#konyha#kenyér

Ha szereted a retró cuccokat, akkor erről az ajánlatról most nem érdemes lemaradni. A Lidl legújabb ajánlatában nemcsak hasznos és praktikus konyhai eszközök várnak, hanem olyan darabok is amelyekkel stílust vihetünk a konyhába.

Maszlag Edina

Korábban megírtuk, hogy a Lidl most retró cucokkal hódít. A kenyérpirító mellett most egy igazi, retró, de dizájnos konyhai kiegészítőt szúrtunk ki, ami nemcsak praktikus de rendkívül hasznos is lehet a mindennapokban. 

Lidl új akciója.
A Lidl retró kollekciójának új sztárja a fémből készült kenyértartó. Illusztráció: Shutterstock

Retró konyhai kedvenc a Lidl polcain

A Lidl e heti kínálatában nemcsak a kenyérpirító kapott helyet, hanem egy igazi retró csoda is, ami évekkel ezelőtt is kötelező tartozéka volt a konyháknak. A Silvercrest fémből készült kenyértartója, nemcsak praktikus, hanem kifejezetten stílusos és mutatós is. Porszórt fémből készült, lehajtható fedővel és szellőzőnyilásokkal van felszerelve. Méreteit tekintve 30x20x16 cm-es, így könnyen elférhet a konyhapulton. Nemcsak jól mutat majd a konyhában, de az ára is verhetetlen. Hétfőtől minden Lidl áruházban csak 3999 forintért juthatunk hozzá. 

Stílusos retró kincsek

Érdemes szétnézni a Lidl új akciójában, hiszen számos retró kincsre bukkanhatunk. Vízforraló, konyhai robotgép, de még retró turmixgépet is dob a polcokra a Lidl a jövőhéten. 

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu