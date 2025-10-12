19 perce
A Lidl ismét nagyot villantott a retrórajongóknak, ez a darab mindenkit levesz a lábáról
Ha szereted a retró cuccokat, akkor erről az ajánlatról most nem érdemes lemaradni. A Lidl legújabb ajánlatában nemcsak hasznos és praktikus konyhai eszközök várnak, hanem olyan darabok is amelyekkel stílust vihetünk a konyhába.
Korábban megírtuk, hogy a Lidl most retró cucokkal hódít. A kenyérpirító mellett most egy igazi, retró, de dizájnos konyhai kiegészítőt szúrtunk ki, ami nemcsak praktikus de rendkívül hasznos is lehet a mindennapokban.
Retró konyhai kedvenc a Lidl polcain
A Lidl e heti kínálatában nemcsak a kenyérpirító kapott helyet, hanem egy igazi retró csoda is, ami évekkel ezelőtt is kötelező tartozéka volt a konyháknak. A Silvercrest fémből készült kenyértartója, nemcsak praktikus, hanem kifejezetten stílusos és mutatós is. Porszórt fémből készült, lehajtható fedővel és szellőzőnyilásokkal van felszerelve. Méreteit tekintve 30x20x16 cm-es, így könnyen elférhet a konyhapulton. Nemcsak jól mutat majd a konyhában, de az ára is verhetetlen. Hétfőtől minden Lidl áruházban csak 3999 forintért juthatunk hozzá.
Stílusos retró kincsek
Érdemes szétnézni a Lidl új akciójában, hiszen számos retró kincsre bukkanhatunk. Vízforraló, konyhai robotgép, de még retró turmixgépet is dob a polcokra a Lidl a jövőhéten.
