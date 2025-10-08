október 8., szerda

Ezzel a Lidl-ajánlattal gyerekjáték lesz az őszi kertimunka

A lehullott levelek látványa még hangulatos is lehet ősszel, hiszen gyönyörű látványt tudnak nyújtani mindaddig ameddig össze nem kell őket gyűjtenünk. A Lidl új akciója most olyan megoldást kínál, amivel gyorsan és könnyen szedhetjük össze a faleveleket.

Delmagyar.hu

Aki olyan házban él, amelynek nagy az udvara az tudja, hogy az ősz nemcsak szépséget, hanem kihívásokat is rejteget. Az őszi kerti munka elég fárasztó lehet, ha csak nem rendelekezünk megfelelő eszközzel, ami gyorsítani tudja a munkát. Az őszi kertgondozás sokak rémálma lehet, azonban a Lidl új ajánlata most gyors és praktikus megoldást nyújt. 

Lidl
A Lidl akciós Parkside lombporszívója megkönnyíti a fárasztó őszi kertimunkát. Fotó: Shutterstock

Lombtenger helyett tiszta udvar

Október 9-től akciós áron 9999 forinttól beszerezhető a Parkiside elektromos lombporszívója, persze csak ha rendelkezünk Lidl Plus applikációval. Ha nem akarunk sokat bajlódni a kertben ősszel, ez kötelező darab. 

Három az egyben lombporszívó a Lidltől

Nemcsak fújni, hanem szívni és aprítani képes a gépezet. Nagyméretű szívónyilással és magas szívóteljesítménnyel van ellátva, így hatalmas segítség lehet a kertekben a faleveles hideg őszi hónapokban. Praktikus és hatékony hiszen fémkéssel ellátott aprítóval is rendelkezik. Ahogyan már a Lidltől már megszokhattuk, erre a Parkside termékre is három év garanciát vállal a gyártó. 

Nem kell többé órákig bajlódni

Tehát ha nem szeretne sok időt tölteni a falevelek összegyűjtésével kertben a hidegben, a Parkside elektromos lombproszívója elengedhetetlen kellék. Gyors, hatékony, praktikus és már csütörtökről beszerezhető a Lidl áruházakban

 

