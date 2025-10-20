Új korszak kezdődhet, Szeged akár új főváros is lehet

A magyar gazdaság két új, rendkívül erős növekedési motorra tett szert – állítja Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője, a Budapesti Corvinus Egyetem docense.

A szakértő szerint Debrecen és Szeged olyan gazdasági központokká válhatnak, amelyek súlya akár Budapestével is vetekedhet, hiszen mindkét városban óriási ipari beruházások indultak.

A Világgazdaság cikkében Sebestyén emlékeztetett, hogy 2025. szeptember végén megnyílt a BMW debreceni gyára, Európa egyik legmodernebb elektromosautó-üzeme. A Neue Klasse iX3 modelljeit teljesen fosszilismentes környezetben, saját naperőmű által biztosított energiával gyártják. A gyár évi 150 ezer járművet termelhet, amivel akár 650–700 milliárd forint hozzáadott értéket hozhat létre, a teljes hatás pedig a magyar GDP 1–1,5 százalékát is elérheti.

Hasonló szerepet kaphat a BYD szegedi üzeme is, amely a kínai autógyártó első európai gyáraként 2026-ban indulhat el. A szegedi üzem kezdetben évi 150 ezer autót készít, ami 0,5–0,7 százalékos GDP-növekedést hozhat, teljes kapacitáson pedig ennek akár a dupláját is.

Sebestyén Géza szerint a két nagyberuházás együtt akár 2–3 százalékkal is növelheti a magyar GDP-t, és hosszú távon stabil alapot adhat a gazdasági növekedésnek.

Ha minden így megy tovább, Debrecen és Szeged lesznek a magyar gazdaság új fővárosai

– jelentette ki.

A szakértő ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy a globális gazdasági környezet, az exportkereslet, a beszállítói arány és az energiaárak befolyásolhatják a két gyár teljesítményét.