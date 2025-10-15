Czirbus Gábor: Öntsünk tiszta vizet a pohárba! – Sokan veszíthetik el Makón a munkájukat

A makói Continental, a „gumigyár” fénykorában 2500 munkavállalót foglalkoztattak, ma jó ha ennek a felét és a hírek szerint további elbocsátások is várhatók – erről beszélt a Continental előtt megtartott sajtótájékoztatón szerdán Czirbus Gábor, Makó alpolgármestere, a Fidesz választókerületi elnöke.

Czirbus Gábor rossz hírekről számolt be a Continental előt megtartott sajtótájékoztatón, úgy tudja, a „gumigyár” újabb dolgozókat bocsát el. Fotó: Kovács Erika

Czirbus Gábor: Az Unió képtelen reagálni a gazdasági kihívásokra

– Az elmúlt időszakban az Európai Unió gazdasága recesszióba került, ennek érezhető nyoma van Makón is – mondta Czirbus Gábor, Makó alpolgármestere, a Fidesz Csongrád-Csanád vármegye 4-es választókerületének elnöke. Kiemelte, az Unió képtelen reagálni az elmúlt években kialakult gazdasági kihívásokra. Azok a szegmensek, amik korábban húzóerőnek számítottak, mint az autóipar, vagy a gépgyártás, napjainkban nehéz időket élnek. Ha a német gazdaság nem teljesít jól, az magával vonzza azt is, hogy a magyar gazdaság sem működik, az elvárások szerint.

A makói Continental fénykorában 2500-an dolgoztak

– Ezért is fontos, hogy a gazdaság nyisson mind az USA, mind pedig kelet irányába. Az Európai Unió sajnos háborúra költi a pénzt és nem arra, hogy megerősítse az európai gazdaságot. Mára oda jutottunk, hogy Makón a Continental sem úgy teljesít, ahogy kellene. A Continental évtizedek óta meghatározó gyára volt Makónak, több ezren dolgoztak itt a 2010-es években. A kormány 2008-ban 1,2 milliárd forinttal támogatta a gyárat, cserébe azt kérték, hogy 250 új munkavállalót alkalmazzanak. Ezt a gyár nem tudta teljesíteni, inkább visszafizette a támogatást és létszámleépítésről is döntött. 2018/19-ben még 2500-an is dolgoztak itt, mára talán ennek a létszámnak a fele maradt – fogalmazott Czirbus Gábor, aki arról is beszámolt, hogy az elmúlt napokban rossz híreket kapott a gyár dolgozóitól.

Tárgyalást kezdeményeznek a gyár vezetésével

– Elmondták, hogy folyamatosan a leépítések, és év végéig további elbocsátások várhatóak. Nekünk az a célunk, hogy minden munkavállalónak tisztességes megélhetést biztosítsunk. Nagyon sok makói és térségbeli munkavállaló dolgozik a Continentálnál, egyértelműen az ő oldalukon állunk ebben a nehéz helyzetben. Kezdeményezem, hogy a város és a gyár vezetése mihamarabb üljön le tárgyalni. Szeretnénk objektív képet kapni arról, hogy mi zajlik jelenleg a gyárban. Mennyi embert küldtek el és hány dolgozót építenek le a közeljövőben? Olyan hír is járja a városban, ezt nem tudom megerősíteni, hogy talán új tulajdonosa is lesz a gyárnak. Fontos, hogy lássuk, mi lesz a Continental jövője, hiszen a makói térség legnagyobb munkáltatói. Játszunk nyílt lapokkal, bízom benne, hogy ebben partner lesz a Continental vezetése is – emelte ki Czirbus Gábor. Az alpolgármester azt is megemlítette, hogy legutóbb 2024 novemberében volt megbeszélés a gyár és a városvezetés között, bemutatták a jövőbeni terveiket, de az köszönőviszonyban sincs azzal, ami most történik. A gyárvezetés és városvezetés tárgyalása után egy rendkívüli testületi ülést kezdeményez, ahol intézkedési tervet alkotnak azok segítésére, akik elveszítették a munkájukat.