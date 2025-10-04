október 4., szombat

Befektetés

48 perce

Elstartolt a harmadik kör a makói ipari park telkeinek értékesítésében

Címkék#Makói Ipari Park#telek#eladás

Megint eladásra kínál összesen 10 kisebb telket a makói önkormányzat – már harmadjára, de ugyanúgy nem akadt vevő rájuk, mint a volt pszichiátria épületére. Pedig jó helyen, a makói ipari park területén vannak.

Szabó Imre

A makói ipari park az utóbbi időben arról vált ismertté, hogy felépült itt egy kínai üzem, illetve hogy közben komoly infrastruktúra-fejlesztés is indult. Üres hely itt már alig van, mindössze 20 hektárnyi – ráadásul ez nem egybefüggő terület. Újabb nagyüzem letelepítésére a területek méretüknél fogva nem alkalmasak, kisebbeket azonban lehet rájuk építeni és esetleg a már meglévő gyárak bővítésére is alkalmasak lehetnek.

makói ipari park eladása
A makói ipari park 10 telkét kínálják eladásra. Fotó: Szabó Imre

A spekuláció kizáró ok

A területek értékesítésével az önkormányzat már kétszer próbálkozott, azonban nem járt sikerrel. A legutóbbi testületi ülésen a korábbi pályázatokat ezért eredménytelennek nyilvánították és újra kiírták. Ezek közül a legkisebb 0,43 hektáros, az ára 22 millió forint, a legnagyobb pedig 1,6 hektáros és majdnem 83 millió az ára. Aki érdeklődne, október 31-ig jelentkezhet a vételár 10 százalékát kitevő biztosíték letétbe helyezése mellett. Az előterjesztés kiköti: a területeket ipari, kereskedelmi vagy szolgáltató tevékenységre lehet hasznosítani, a spekulációs vagy a továbbértékesítési szándék kizárt.

A makói ipari park bővítése

Korábban megírtuk: azért, hogy további nagybefektetők is jöhessenek a makói ipari parkba, a városvezetés már tervezi, miként tudnak a kormányhoz benyújtani fejlesztési igényt egy ipari park 2-höz.

