Akár féláron juthatsz korszerű klímához, indul az MVM téli kedvezményprogramja

Kedvezményes klímával segíti a téli felkészülést az MVM csoport a lakossági ügyfeleinek. Ezzel szeretné megkönnyíteni a háztartások számára, hogy elérhetővé váljanak a számukra a korszerű, hűtő-fűtő klímaberendezések – közölte az MVM csoport az MTI-vel pénteken.

Az MVM klíma kedvezmény segíti a lakosságot, hogy átállhassanak energiatakarékos téli fűtésre. Fotó: Shutterstock

Akár 50 százalékos MVM klíma kedvezmény

Az MVM Optimum Kft. október 20-án, hétfőn indítja el a két héten át tartó akcióját, amelynek keretein belül a lakossági ügyfelek akár 50 százalék kedvezménnyel juthatnak fűtésre is alkalmas, korszerű split vagy multi split klímaberendezésekhez.

A kedvezmény azok számára érhető el, akik meglévő gáz- vagy elektromos fűtésüket szeretnék energiatakarékosabbá tenni, ezzel csökkentve energiafelhasználásukat, így rezsiköltségeiket is, de a pontos kedvezmény mértékét a társaságtól kapott és személyre szabott ajánlatban kapják meg az ügyfelek.

Egyszerű ügyintézés és országos telepítés

A vállalat kiemelte, hogy az ügyfelek már a vásárláskor kedvezőbb árat fizetnek a korszerű klímaberendezésekért. Az adminisztrációt, a szükséges dokumentációt és a teljes ügyintézési folyamatot az MVM intézi.

A kedvezmény kizárólag 2025. október 20. és november 2. között érhető el, csak lakossági ügyfelek számára, és más állami vagy uniós támogatással nem vonható össze.

A kedvezményre azok jogosultak, akik a kéthetes kampányidőszakban regisztrálnak; a fűtésre is alkalmas klímák telepítése ezt követően, ütemezetten történik. Az MVM Csoport az ország egész területén vállalja a klímák telepítését, és a gyártói garancián felül egyéves kivitelezési garanciát is biztosít – közölték.