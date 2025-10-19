október 19., vasárnap

Nándor névnap

14°
+18
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Korszerűsítés

52 perce

Akár féláron juthatsz korszerű klímához, indul az MVM téli kedvezményprogramja

Címkék#MVM#klíma kedvezmény#fűtés

Egy különleges lehetőséget biztosít az MVM az ügyfeleinek a téli időszakra. Az MVM klíma kedvezmény akár 50 százalékos megtakarítást is jelenthet azoknak, akik energiatakarékosabb fűtésre váltanának.

Delmagyar.hu

Kedvezményes klímával segíti a téli felkészülést az MVM csoport a lakossági ügyfeleinek. Ezzel szeretné megkönnyíteni a háztartások számára, hogy elérhetővé váljanak a számukra a  korszerű, hűtő-fűtő klímaberendezések – közölte az MVM csoport az MTI-vel pénteken.

az mvm klíma kedvezménnyel igényelhető klíma és egy kéz
Az MVM klíma kedvezmény segíti a lakosságot, hogy átállhassanak energiatakarékos téli fűtésre. Fotó: Shutterstock

Akár 50 százalékos MVM klíma kedvezmény

Az MVM Optimum Kft. október 20-án, hétfőn indítja el a két héten át tartó akcióját, amelynek keretein belül a lakossági ügyfelek akár 50 százalék kedvezménnyel juthatnak fűtésre is alkalmas, korszerű split vagy multi split klímaberendezésekhez. 

A kedvezmény azok számára érhető el, akik meglévő gáz- vagy elektromos fűtésüket szeretnék energiatakarékosabbá tenni, ezzel csökkentve energiafelhasználásukat, így rezsiköltségeiket is, de a pontos kedvezmény mértékét a társaságtól kapott és személyre szabott ajánlatban kapják meg az ügyfelek.

Egyszerű ügyintézés és országos telepítés

A vállalat kiemelte, hogy az ügyfelek már a vásárláskor kedvezőbb árat fizetnek a korszerű klímaberendezésekért. Az adminisztrációt, a szükséges dokumentációt és a teljes ügyintézési folyamatot az MVM intézi. 

A kedvezmény kizárólag 2025. október 20. és november 2. között érhető el, csak lakossági ügyfelek számára, és más állami vagy uniós támogatással nem vonható össze.
A kedvezményre azok jogosultak, akik a kéthetes kampányidőszakban regisztrálnak; a fűtésre is alkalmas klímák telepítése ezt követően, ütemezetten történik. Az MVM Csoport az ország egész területén vállalja a klímák telepítését, és a gyártói garancián felül egyéves kivitelezési garanciát is biztosít – közölték.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu