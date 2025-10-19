52 perce
Akár féláron juthatsz korszerű klímához, indul az MVM téli kedvezményprogramja
Egy különleges lehetőséget biztosít az MVM az ügyfeleinek a téli időszakra. Az MVM klíma kedvezmény akár 50 százalékos megtakarítást is jelenthet azoknak, akik energiatakarékosabb fűtésre váltanának.
Kedvezményes klímával segíti a téli felkészülést az MVM csoport a lakossági ügyfeleinek. Ezzel szeretné megkönnyíteni a háztartások számára, hogy elérhetővé váljanak a számukra a korszerű, hűtő-fűtő klímaberendezések – közölte az MVM csoport az MTI-vel pénteken.
Akár 50 százalékos MVM klíma kedvezmény
Az MVM Optimum Kft. október 20-án, hétfőn indítja el a két héten át tartó akcióját, amelynek keretein belül a lakossági ügyfelek akár 50 százalék kedvezménnyel juthatnak fűtésre is alkalmas, korszerű split vagy multi split klímaberendezésekhez.
A kedvezmény azok számára érhető el, akik meglévő gáz- vagy elektromos fűtésüket szeretnék energiatakarékosabbá tenni, ezzel csökkentve energiafelhasználásukat, így rezsiköltségeiket is, de a pontos kedvezmény mértékét a társaságtól kapott és személyre szabott ajánlatban kapják meg az ügyfelek.
Egyszerű ügyintézés és országos telepítés
A vállalat kiemelte, hogy az ügyfelek már a vásárláskor kedvezőbb árat fizetnek a korszerű klímaberendezésekért. Az adminisztrációt, a szükséges dokumentációt és a teljes ügyintézési folyamatot az MVM intézi.
A kedvezmény kizárólag 2025. október 20. és november 2. között érhető el, csak lakossági ügyfelek számára, és más állami vagy uniós támogatással nem vonható össze.
A kedvezményre azok jogosultak, akik a kéthetes kampányidőszakban regisztrálnak; a fűtésre is alkalmas klímák telepítése ezt követően, ütemezetten történik. Az MVM Csoport az ország egész területén vállalja a klímák telepítését, és a gyártói garancián felül egyéves kivitelezési garanciát is biztosít – közölték.
