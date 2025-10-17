Kellemetlen meglepetés várhat az ünnepnapokon, ha most nem figyelsz!

A PENNY Magyarország üzletei október 23-án, a nemzeti ünnepen, valamint november 1-jén, Mindenszentek napján zárva tartanak – áll az üzletlánc közleményében.

Kiderült az ünnepi nyitvatartás. Fotó: PENNY Magyarország

Az ünnepnapok előtt változatlan a nyitvatartás

Az ünnepnapokat megelőző és azokat követő napokon azonban minden üzlet a megszokott rendben várja a vásárlókat országszerte. A vállalat célja, hogy a hosszú hétvégék és ünnepi időszakok idején is kiszámítható, kényelmes és gyors bevásárlási lehetőséget kínáljon. A PENNY az őszi időszakban is arra törekszik, hogy friss, hazai termékekkel és pénztárcabarát ajánlatokkal segítse a vásárlókat.

A cég arra biztat mindenkit, hogy az ünnepnapok előtti napokban intézze el bevásárlását, így zavartalanul élvezheti a pihenést az októberi és novemberi hosszú hétvégéken.