Kellemetlen meglepetés várhat az ünnepnapokon, ha most nem figyelsz!

Címkék#ünnepnap#PENNY Magyarország#nyitvatartás

Az őszi hosszú hétvégék alatt több üzlet is zárva lesz, ezért érdemes időben megtervezni a bevásárlást, hogy az ünnepnapokon már semmi se zavarja a pihenést.

Delmagyar.hu

A PENNY Magyarország üzletei október 23-án, a nemzeti ünnepen, valamint november 1-jén, Mindenszentek napján zárva tartanak – áll az üzletlánc közleményében.

PENNY üzelete, aminél megváltozik a nyitvatartás
Kiderült az ünnepi nyitvatartás. Fotó: PENNY Magyarország

Az ünnepnapok előtt változatlan a nyitvatartás

Az ünnepnapokat megelőző és azokat követő napokon azonban minden üzlet a megszokott rendben várja a vásárlókat országszerte. A vállalat célja, hogy a hosszú hétvégék és ünnepi időszakok idején is kiszámítható, kényelmes és gyors bevásárlási lehetőséget kínáljon. A PENNY az őszi időszakban is arra törekszik, hogy friss, hazai termékekkel és pénztárcabarát ajánlatokkal segítse a vásárlókat. 

A cég arra biztat mindenkit, hogy az ünnepnapok előtti napokban intézze el bevásárlását, így zavartalanul élvezheti a pihenést az októberi és novemberi hosszú hétvégéken.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

