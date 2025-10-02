Különleges akció az Auchanban, a nyugdíjas utalvány értéke akár meg is duplázható

Mint ismeretes, a nyugdíjasok 30 ezer forintos egyszeri támogatást kapnak az államtól élelmiszer-utalványok formájában. Az Auchanban a nyugdíjas utalvány összegével megegyező Bizalompont jóváírásokat kaphatnak a vásárlók, ha élnek az Auchan november végéig tartó ajánlatával, és okosan vásárolják le az utalványokat, amivel így akár meg is duplázhatják azok értékét.

A nyugdíjas utalvány Auchan áruházakban is a dupláját érheti. Archív Fotó: DM

Akár 30 ezer forintnyi Bizalompont is összegyűjthető

Amennyiben a vásárlások egy részét vagy egészét bármilyen címletű nyugdíjas élelmiszer-utalvánnyal fizetik ki az Auchan áruházakban november 30-ig, és rendelkeznek Bizalomkártyával, úgy a vásárlás végösszege 10%-ának megfelelő, de legfeljebb 3 ezer forint értékű bizalompontot jóváírnak a vevőknek. Aki vásárlásonként egy utalványt használ fel, 10 vásárlás esetén akár 30 ezer forintot érő Bizalompontot is kaphat, melyek akár egyben is levásárolhatók. Az pedig biztosan senkinek sem mindegy, hogy az ősszel, illetve már az ünnepekre készülődve 30, vagy 60 ezer forintot költhet-e el a nyugdíján felül.

Kik jogosultak a nyugdíjas utalványra, és mire lehet felhasználni?

Vagyis egy kis odafigyeléssel az állami támogatás teljes összegét Bizalompont jóváírás formájában megkaphatják az Auchanban vásárlók, ha a fentiek szerint használják fel utalványaikat, amit október közepéig minden nyugdíjas megkap. Tehát még azoknak is van 1,5 hónapja elkölteni a széles választékáról és kedvező ár-érték arányú termékeiről híres áruházlánc hiper- és szupermarketjeiben, akikhez később ér oda. Az utalványra a nyugdíjasok és más nyugdíjszerű ellátásban részesülők jogosultak, de például a fogyatékossággal élők is megkapják ezt a támogatást. A postások szeptember 1. és október 15. között kézbesítik az utalványokat, melyeket idén december 31-ig lehet felhasználni hideg élelmiszer vásárlására. Ugyanakkor nem lehet vele venni meleg ételt, alkoholt, dohányterméket, vegyipari árut és kozmetikai cikket. Fontos: az utalványok nem névre szólóak, bárki felhasználhatja azokat, viszont nem lehet készpénzre váltani, és pénz sem jár vissza belőle.