Ennyi év alatt térül meg az ingatlanbefektetés Szegeden

A szeptemberben indult Otthon Start program máris érezhetően megmozgatta a lakáspiacot. Az MBH Jelzálogbank legfrissebb elemzése szerint a kedvezményes, 3 százalékos kamatozású hitel erős keresletélénkülést hozott. Míg a piaci hitelek kamata jelenleg 6–7 százalék körül mozog, a támogatott konstrukcióval most megéri belevágni a lakásvásárlásba, hiszen a program akár több éves megtakarítást is jelenthet a bérléshez képest.

Az Otthon Start program Szegeden is megtérülhet – most valóban megéri belevágni. Illusztráció: Shutterstock

Az Otthon Start program Szegeden is megtérülhet

Az MBH Index elemzői szerint a lakásvásárlás Budapesten átlagosan fél évvel korábban térülhet meg, mint a program bevezetése előtt, vagyis már 5,6 év alatt elérhető az úgynevezett fedezeti időtáv – az az időszak, amely után pénzügyileg is jobban megéri saját ingatlanban élni, mint bérelni.

Szegeden több mint 7 év szükséges a megtérüléshez, ezzel a leglassabban"visszahozó" vidéki városok közé tartozik. Ennek ellenére rengetegen döntenek a kedvező hitel mellett. Az Otthon Start program továbbra is nagy érdeklődésre tart számot Szegeden, a banki tapasztalatok szerint folyamatosan érkeznek a kérelmek. Urbán Mihály szegedi hitelszakértő lapunknak elmondta, naponta érkeznek a leendő ingatlantulajdonosok hozzá, hogy igényeljék a 3 százalékos hitelkonstrukciót. Van, akinek már el is fogadták beadványát. Ebből látszik, hogy az Otthon Start iránti érdeklődés egyértelműen nő. Az már látszik, hogy a program legnagyobb nyertesei a szegedi panellakások. A maximálisan igényelhető 50 millió forintos ársávba legtöbb esetben a panellakások férnek bele Szegeden.

A vidéki városok közül Miskolcon a legkedvezőbb a helyzet, az elemzések szerint már 2,4 év után jobban megéri megvenni az ingatlant, mint bérelni. Debrecenben 3,9, Győrben 4,2, Veszprémben 4,4, Kecskeméten 4,6, Pécsen 4,0, Nyíregyházán 3,7 év szükséges a megtérüléshez.

Fiataloknak is reálisabb cél lehet a saját otthon

Az elemzés kiemeli, hogy az Otthon Start program elsősorban a fiatal bérlők helyzetét javítja, akik eddig nehezen tudtak lépést tartani a lakásárak és a bérleti díjak növekedésével.

– Bár a lakásárak jövedelmekhez viszonyított aránya az elmúlt években romlott a jelentős lakásár-növekedés hatására, ma jóval több állami támogatás érhető el, mint korábban. Az Otthon Start program bevezetésével pedig már azok a fiatalok is számottevő segítséget kaphatnak, akik még nem terveznek előre gyermekvállalást, így a saját otthon megteremtésének lehetősége számukra is reálisabbá válhat – emelte ki Dr. Nagy Gyula, az MBH Jelzálogbank vezérigazgatója.

Ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy a döntés továbbra is összetett pénzügyi mérlegelést igényel. A bérleti díjak és a lakásárak alakulása, a hitelfelvétel és a beköltözés időzítése, a felújítás költségei, az ügyvédi díj és az alternatív befektetések hozamai mind befolyásolhatják, mikor és hol éri meg jobban saját lakást venni.