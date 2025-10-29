október 29., szerda

Otthon Start program

1 órája

Kiemelt beruházás indul Szegeden: újak válthatják fel a régi lakóépületeket

Címkék#Otthon Start Program#lakás#Szeged#beruházás

Korszerűsítenék a lakóingatlanokat, új otthonokat építenek városunkban. Az Otthon Start kiemelt beruházása a Napfény Park mögötti területen, a Vadaspark lakópark mellett valósulna meg. Ingatlanszakértő válaszolt kérdéseinkre.

Berecz Blanka

Kiemelt beruházás indul Szegeden. A Napfény Park mögötti területen, a Vadaspark lakópark mellett épülhetnek meg az új otthonok, az Otthon Start program keretében. Egy szegedi ingatlanszakértő szerint egy hosszútávon kedvező projektről van szó.

Otthon Start
Otthon Start kiemelt beruházása Szegeden, ami lényegesen átírhatja a városképet. Forrás SzegedMa

Az Otthon Start kiemelt beruházása Szegeden, mint számtalan lehetőség a lakhatásra 

Az Építési és Közlekedési Minisztérium friss rendelettervezete szerint a projekt kiemelt státusza gyorsított engedélyezést és kedvezőbb szabályozást tesz lehetővé. A kiemelt beruházás előnye, hogy a homlokzatmagasság a korábbi 25 méter helyett akár 35 méter is lehet, így lehetőség nyílik a korszerű és esztétikus épületek kialakítására. 

Habár abban több szakértő is egyetért, hogy teljesen felesleges egy tízemeletes panelház magasságát utánozni, Bozsó Bence, a Limit Ingatlaniroda tulajdonosa és vezetője lapunknak azt nyilatkozta, hogy egyelőre nagyok az elképzelések, de ezek idővel mérséklődhetnek, és igazodhatnak a városképhez. 

Kiemelte, hogy a projekt hosszú távon pozitívan frissítheti Szeged lakásállományát, mert a régi épületek helyett, korszerűbb otthonok létesülhetnek. Úgy véli, hogy a beruházás fokozatos megvalósítása lenne a legjobb megoldás, így ugyanis nem egyszerre kerülne piacra több száz üres és eladó lakás, hanem az igényekhez igazodva, ütemekben épülnének fel. Ellenpéldának a Cédrus Ligetet hozta fel, követendőnek pedig a most készülő Örökzöld Lakóparkot. 

– Érthető, hogy az Otthon Start program miatt most sok beruházás van tervben, de egyelőre nincs szükség ennyi új lakásra Szegeden. Hosszú távon azonban, az igények folyamatos kiszolgálásával, nagy kereslet lehet irántuk – összegezte lapunknak. 

A beruházás részletei egyelőre még nem teljesen ismertek, de az már biztos, hogy a projekt nem csupán új lakóingatlanokat jelent a városnak, de hosszú távon támogathatja Szeged fejlődését és élhetőségét. 

