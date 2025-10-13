Egymást érik a könnyítések, már a testvérek is bevonhatóak adóstársként

A kormány tovább bővíti az Otthon Start program adóstársi lehetőségeit. A legújabb módosítás szerint a jövőben a testvérek is bevonhatóak lesznek adóstársként a kedvezményes, fix 3 százalékos kamatozású lakáshitelbe. Emellett a konstrukció felhasználható lesz az örökölt családi ingatlanban a testvérek egymás tulajdoni részének kivásárlására, valamint az önkormányzati bérlakások megvásárlására is.

Az Otthon Start Program adóstárs keretében a testvérek is részt vehetnek a hitelben. Illusztráció: Shutterstock

Újabb könnyítések az Otthon Start program adóstársi lehetőségeiben

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a változásokról egy Facebookon közzétett videóban számolt be. Az Index beszámolója szerint a szülők és a házastársak mellett most már a testvérek is csatlakozhatnak az Otthon Start hitelhez adóstársként.

– Ez azt is lehetővé teszi, hogy az örökölt ingatlanban a testvérek egymás tulajdoni részét kedvezményes hitellel vásárolják ki – hangzott el az államtitkártól.

A módosítás azoknak lehet különösen kedvező, akik egy örökölt családi ingatlanban szeretnék rendezni a tulajdonjogot. Például ha egyik testvér megtartaná az ingatlant, míg a másik a tulajdoni részének ellenértékét kapná, ezt a fix kamatozású támogatott hitellel is meg lehet oldani. További könnyítés, hogy az önkormányzati bérlakásokban élők is igénybe vehetik a 3 százalékos hitelt lakásuk megvásárlására. A változtatásra azért van szükség, mert az Otthon Start jelenlegi szabályozása szerint a vételár legfeljebb 20 százalékkal térhet el az ingatlan valós piaci értékétől.

Még több enyhítés jöhet

Portálunkon arról is beszámoltunk, hogy társadalmi egyeztetés alatt áll az Otthon Start program feltételeit módosító tervezet. A társadalmi egyeztetés alatt álló feltételek a rugalmasabb, átláthatóbb és igazságosabb konstrukció kialakítását szolgálnák. A változtatások az első hónap tapasztalatait és a beérkezett javaslatokat is figyelembe veszik.

Urbán Mihály szegedi hitelszakértő szerint lényegi változások nem várhatók, a módosítások inkább abban jelentkezhetnek, hogy még többen élhetnek a magyar kormány otthonteremtési támogatásával. Olyanok is igénybe vehetik, akik eddig még csak gondolni mertek rá.