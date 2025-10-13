Robbanhat az Otthon Start, ha ezeket a feltételeket elfogadják

Még kedvezőbbé tehetik az Otthon Start program feltételeit, ezzel az igénylők körét is kibővíthetik. A szakemberek szerint, amennyiben elfogadják a módosításokat, úgy még többen fogják benyújtani kérelmüket.

Az Otthon Start program feltételeinek változtatása még nagyobb érdeklődést hozhat. Illusztráció: Shutterstock

Tovább könnyíthetik az Otthon Start program feltételeit, még többen élhetnek a támogatással

Nemrég számoltunk be arról, hogy jelentős könnyítések jöhetnek az Otthon Start programban. Társadalmi egyeztetés alatt áll ugyanis az Otthon Start program feltételeit módosító tervezet. A változtatások az első hónap tapasztalatait és a beérkezett javaslatokat is figyelembe veszik. Urbán Mihály szegedi hitelszakértő szerint lényegi változások nem várhatók, a módosítások inkább abban jelentkezhetnek, hogy még többen élhetnek a magyar kormány otthonteremtési támogatásával. Olyanok is igénybe vehetik, akik eddig még csak gondolni mertek rá.

– Azt látjuk, hogy az érdeklődés folyamatos. Sok olyan család is elgondolkodott a vásárláson, akik korábban nem tervezték – mondta a hitelszakértő. – Vannak, akiknek már el is fogadták a kérelmét – tette hozzá Urbán Mihály.

Szerinte a piac most kiegyensúlyozottabb, az első roham lecsengett, de az érdeklődési szint továbbra is magas. Az új feltételek ugyan nem hoznak forradalmi változást, de könnyebbséget jelenthetnek azoknak, akik eddig adminisztratív akadályok miatt nem tudtak élni a lehetőséggel.

A társadalmi egyeztetés alatt álló feltételek a a rugalmasabb, átláthatóbb és igazságosabb konstrukció kialakítását szolgálnák. A tervezet szerint a jövőben:

továbbra is legfeljebb egy ingatlanban lehet egyszerre 50 százalékot meg nem haladó tulajdoni hányaddal rendelkezni, kivéve a legfeljebb 15 milliós, elbontott vagy haszonélvezettel terhelt lakásokat, ahol a haszonélvező továbbra is ott él. Két ingatlan egyidejű tulajdonlása is engedélyezett, ha az új ingatlan megszerzése után a korábbi tulajdonjog legfeljebb 180 napon belül megszűnik. A meglévő lakóingatlan bontásakor, az építésügyi hatóság által kialakított bontási bizonyítványt kell benyújtani, a további nyilatkozatokat továbbra is kötelező kitölteni.

A két éves társadalombiztosítási jogviszony igazolása továbbra is szükséges, de a tervezet szerint az ENSZ és az EU intézményeiben dolgozó magyar állampolgárokra, valamint gyermekek otthongondozási díját vagy ápolási díjat kapó, illetve megváltozott munkaképességű igénylőkre a szabály nem vonatkozik.

Az építési engedélyekre vonatkozóan a tervezet lehetővé tenné, hogy a támogatott hitelt ne csak a 2022. január 1. után kezdett építkezésekre lehessen fordítani, hanem a korábban megkezdett építkezések befejezésére is. Ha az igénylő megfelelő pótfedezetet nyújt, a hitel az építkezés előrehaladása előtt is folyósítható, azonban az első részlet legfeljebb a teljes összeg 30 százaléka lehet.

Nem kaphat olyan személy Otthon Start hitelt, akinek az elmúlt 3 évben elrendelték korábban igényelt támogatott kölcsönének, vissza nem térítendő támogatásának visszafizetését. A tervezet alapján nem jelent akadály a visszafizetés elrendelése abban az esetben, ha azt gyermekvállalás nemteljesítése miatt rendelték el és az igénylő igazolja, hogy a korábbi támogatásnál a visszafizetéssel kapcsolatos méltányossági kérelemnek a kormányhivatal helyt adott – írja a Portfolio a Bankmonitor nyomán.