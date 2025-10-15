Kiderítettük, mikor nyílik az első vietnámi étterem Szegeden

Már lassan öt éve üres, de hamarosan életre kel: vietnámi étteremmel bővül Szeged gasztrokínálata. Megtudtuk, mikor nyit a pho levesező Szegeden.

Kiderült, mikor nyílik meg az első pho levesező Szegeden, a Kölcsey utcában. Fotó: DM.

Megvan mikor nyit a pho levesező Szegeden

Beindultak a találgatások, hogy vajon mikor nyitja meg kapuit Szeged első pho levesezője. Az étterem a Hummusbar szomszédságában, egy évek óta üresen álló üzlethelyiség helyén nyílik meg. A Kölcsey utca egyik használtruha-boltjának alkalmazottja lapunknak elmondta, hogy körülbelül négy-öt éve nincs mozgás az épületben, és jelenleg sem érzékelnek érdemi változást – annak ellenére, hogy a kirakatban már javában hirdetik: „Itt hamarosan megnyílik Szeged első pho levesezője.”

Bekopogtattunk a leendő vietnámi étterem szomszédságába is. A Hummusbar dolgozói már tudják, mikor készülhetnek majd az első húslevesek. Információik szerint körülbelül két-három hónap múlva tervezik az átadást, de egyelőre még ők sem látták, hogy megkezdődtek volna a munkálatok. Úgy vélik, a nyitást inkább 2026 elejére halaszthatták, mivel az ünnepi időszakban amúgy sem éri meg új vállalkozást indítani.

Szegeden egyelőre még nincs kizárólag pho levesekre specializálódott étterem, azonban a The Mayo és a SoupPort éttermek kínálatában megtalálható a vietnámi húsleves. A Reddit bejegyzésekből az derül ki számunkra, hogy lenne igény a távol-keleti ízekre Szegeden, a helyiek kíváncsiak várják a nyitás pontos dátumát. A pho egyébként egy vietnámi húsleves, melynek fő összetevői alaplé, rizstészta, friss zöldségek, fűszernövények és hús vagy hal. Alapvetően kétféle pho levest szoktak megkülönböztetni, a saigonit, amelynek alapleve édesebb, és a hanoit, ami inkább sósabb. Ezen belül számtalan regionális változat létezik.