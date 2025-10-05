9 órája
Különleges aratás a Nagykunságban, nem minden napi terményt aratnak
Megkezdődött a rizsaratás Kisújszállás határában. A Nagykunság szívében több mint ezer hektáron zúgnak a lánctalpas kombájnok.
Magyarország legnagyobb rizstermesztője a kisújszállási a Nagykun 2000 Mezőgazdasági Zrt. idén is extrém körülmények között takarítja be a terményt, amelynek útja a termőföldtől egészen az asztalig követhető.
Rizstermesztés és aratás Kisújszálláson
Közel ezer hektáron dolgoznak lánctalpas kombájnokkal. A betakarított rizs saját szárítóba, majd feldolgozóba kerül, ahonnan főzni való fehér és barna rizsként, illetve puffasztott termékként jut el a boltok polcaira és az exportpiacokra. A vállalat a „termőföldtől az asztalig” elvet követi, és magyar, valamint olasz fajtákkal dolgozik. Az idei szezonban a vetésterület 1600 hektárra nőtt, ebből 160 hektár indián rizs, 255 hektár bio, a többi konvencionális termesztésű. A rizst speciális vízborításos technológiával nevelik, amelyhez futóárasztásokat alkalmaznak. A májusi-júniusi hideg és a gyomok idén nehezítették a termesztést, a heterogén érés miatt pedig a betakarítás is később kezdődött.
