Különleges aratás a Nagykunságban, nem minden napi terményt aratnak

Magyarország legnagyobb rizstermesztője a kisújszállási a Nagykun 2000 Mezőgazdasági Zrt. idén is extrém körülmények között takarítja be a terményt, amelynek útja a termőföldtől egészen az asztalig követhető.

Rizstermesztés Kisújszálláson. Elindult az aratási szezon a földeken. Fotó: Mészáros János

Rizstermesztés és aratás Kisújszálláson

Közel ezer hektáron dolgoznak lánctalpas kombájnokkal. A betakarított rizs saját szárítóba, majd feldolgozóba kerül, ahonnan főzni való fehér és barna rizsként, illetve puffasztott termékként jut el a boltok polcaira és az exportpiacokra. A vállalat a „termőföldtől az asztalig” elvet követi, és magyar, valamint olasz fajtákkal dolgozik. Az idei szezonban a vetésterület 1600 hektárra nőtt, ebből 160 hektár indián rizs, 255 hektár bio, a többi konvencionális termesztésű. A rizst speciális vízborításos technológiával nevelik, amelyhez futóárasztásokat alkalmaznak. A májusi-júniusi hideg és a gyomok idén nehezítették a termesztést, a heterogén érés miatt pedig a betakarítás is később kezdődött.

