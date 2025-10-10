Robottaxi a jövő? A szakértők szerint hamarosan Szegeden is felbukkanhat, de a taxisok még nem aggódnak

A jövő megérkezett. 2023. augusztus 10-től kereskedelmi forgalomba álltak a vezető nélküli robottaxik San Franciscóban – adta hírül 2 évvel ezelőtt a magyar média is. Valóban a robottaxi a jövő, de az Amerikai Egyesült Államokban már a jelen, hiszen Szent Ferenc városán kívül – a teljesség igénye nélkül – már New Yorkban és Los Angelesben is igénybe vehető ez a szolgáltatás, és Ázsiában is egyre terjed.

A robottaxi a jövő. Vajon Szegeden is lehetnek majd ilyen autó. Illusztráció: Shutterstock

Robottaxi a jövő

Biztosan sokan hallottak már a robottaxikról, azért valószínűleg érdemes tisztázni, mit is takar ez a szó, ez a szolgáltatás. A robottaxi önvezető jármű, amit úgynevezett fuvarmegosztó cég, vállalkozás üzemeltet, és mint a nevéből is következik, pilóta nélkül szállítja céljukhoz az utasokat. Képesek önállóan navigálni, de amennyiben a szükség, a helyzet úgy hozza, bizonyos feladatokat is elvégezhetnek emberi beavatkozás nélkül, de létezik az úgynevezett 5. szint is, ami azt jelenti, hogy egyáltalán nincs szükség emberi beavatkozásra, segítségre. Több nagy cég, Japántól az USA-ig foglalkozik robottaxik fejlesztésével és tesztelésével.

Egyelőre nem

Arról már szóltunk, hogy az Egyesült Államokban hódít ez a fajta taxis szolgáltatás, és azt jósolják, hamarosan az „öreg kontinensen” is meghatározó lesz a szerepe. De vajon mi a helyzet Magyarországon? Laptársunk, a Sonline a Kaposvár Taxi vezetőjét faggatta a robottaxi-jelenségről:

Szerintem nem veszélyezteti a taxi intézményét, mert nem csak annyiból áll ez a szakma, hogy egyik helyről a másikra el kell vinni az utast, de foglalkozni kell személyes problémákkal is, mint például a csomagok bepakolása, vagy egy öreg néninek segíteni beszállni és bepakolni

– mondta Bóli Attila. Azt is megemlítette, a gép nem veszi észre, ha valaki ittas, részeg.

Elterjedhet, de…

Mojzes Zoltán 30 évig taxizott, és ő is úgy gondolja, pillanatnyilag nem veszélyezteti a szegedi taxisokat a robottaxi, ráadásul új kihívásnak itt van számukra az Uber megjelenése. De megemlítette: működőképes lehet ez a technika, személyszállítási forma és hosszú távon veszélyeztetheti a taxisok egzisztenciáját, kereseti lehetőségét.