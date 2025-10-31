Szeretne palotában élni? Vegyen egyet Vásárhelyen!

Ha szeretne palotában élni, most itt az alkalom: a vásárhelyi Simon-palota eladó, licitálhat rá.

A szegedi Reök palota tervezője, Magyar Ede tervezte a vásárhelyi Simon palotát is. Fotó forrása: magyarkaland.hu

A Simon palota Magyar Ede egyik utolsó munkája

A szecessziós stílusú Simon palotát az egykori jó módú, szabó szövetkezeti elnök, Simon János építtette lakó- és üzletháznak 1912-1913-ban a Kinizsi utca 1. szám alatt. A palota tervezője az orosházi születésű Magyar Ede volt, aki nagyon fiatalon, 34 évesen, 1912. május 5-én hunyt el Szegeden. Magyar Ede a magyar szecesszió jeles képviselője volt. Legkiemelkedőbb műve a szegedi Reök palota, de ugyanott tervei szerint épült a református egyház bérháza, és több városképileg jelentős bérház Szegeden, például a Kárász u. 16., Tábor u. 5., Bécsi krt. 22. Szintén az ő műve a kaposvári színház és a nagykikindai református templom is – olvasható róla a sulinet.hu-n.

Markáns arcvonásokkal rendelkező női fejek a főbejárat két oldalán

A Simon-palota kivitelezését Kruzslicz Péter végezte. A földszinten eredetileg üzletportálok és egy további bejárati ajtó volt kialakítva, melyeket az új funkcióknak megfelelően később átépítettek. Az épület mozgalmas tetőzete, gazdagon tagolt homlokzata, ívelt, zárt erkélye, homlokzati épületplasztikája és faragott fapárkányzata a szecesszió stílusjegyeit hordozzák.

A főbejárat két oldalán, a falpilléreket záró női fejeket Kriván Ferenc vásárhelyi szobrász készítette. A két női arcot ábrázoló dombormű műkőből készült, életnagyságú. A szobrász markáns arcvonásokkal ábrázolta őket: a csukott szemű hölgyek fejüket felfelé tartva, hosszú hajukat két oldalon copfba fonva, homlokukon virágkoszorúval láthatók. Teljesen egyformák – írta a női fejekről a Kozterkep.hu.

A Simon-palota tervét Magyar Ede korai halála miatt munkatársa, Takács János fejezte be. A Köztérkép.hu-n megjegyzik: elismerés illeti a szomszédos, 3. szám alatti háromszintes ház tervezőjét, Papp Zoltánt is, mert figyelembe vette a Magyar Ede tervezte ház sajátosságait.

November 3-án délután meg lehet nézni belülről is

A két világháború között az épület a város tulajdonában volt, egykor a Hangya Szövetkezet székháza is működött itt. A földszint az Anya- és Csecsemővédő Intézet elköltözése óta átalakítás alatt áll, az emeleten pedig az Egészségbiztosítási Pénztár helyi kirendeltsége működött.