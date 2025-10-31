44 perce
Szeretne palotában élni? Vegyen egyet Vásárhelyen!
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. e-árverésre írta ki Hódmezővásárhelyen a helyi védelem alatt álló Simon-palotát. Aki meg szeretné venni, ne sokat gondolkodjon: hétfőn nézze meg, majd november 11. és 13. között licitáljon rá. A Simon-palota kikiáltási ára 166 millió 751 ezer forint.
Ha szeretne palotában élni, most itt az alkalom: a vásárhelyi Simon-palota eladó, licitálhat rá.
A Simon palota Magyar Ede egyik utolsó munkája
A szecessziós stílusú Simon palotát az egykori jó módú, szabó szövetkezeti elnök, Simon János építtette lakó- és üzletháznak 1912-1913-ban a Kinizsi utca 1. szám alatt. A palota tervezője az orosházi születésű Magyar Ede volt, aki nagyon fiatalon, 34 évesen, 1912. május 5-én hunyt el Szegeden. Magyar Ede a magyar szecesszió jeles képviselője volt. Legkiemelkedőbb műve a szegedi Reök palota, de ugyanott tervei szerint épült a református egyház bérháza, és több városképileg jelentős bérház Szegeden, például a Kárász u. 16., Tábor u. 5., Bécsi krt. 22. Szintén az ő műve a kaposvári színház és a nagykikindai református templom is – olvasható róla a sulinet.hu-n.
Markáns arcvonásokkal rendelkező női fejek a főbejárat két oldalán
A Simon-palota kivitelezését Kruzslicz Péter végezte. A földszinten eredetileg üzletportálok és egy további bejárati ajtó volt kialakítva, melyeket az új funkcióknak megfelelően később átépítettek. Az épület mozgalmas tetőzete, gazdagon tagolt homlokzata, ívelt, zárt erkélye, homlokzati épületplasztikája és faragott fapárkányzata a szecesszió stílusjegyeit hordozzák.
A főbejárat két oldalán, a falpilléreket záró női fejeket Kriván Ferenc vásárhelyi szobrász készítette. A két női arcot ábrázoló dombormű műkőből készült, életnagyságú. A szobrász markáns arcvonásokkal ábrázolta őket: a csukott szemű hölgyek fejüket felfelé tartva, hosszú hajukat két oldalon copfba fonva, homlokukon virágkoszorúval láthatók. Teljesen egyformák – írta a női fejekről a Kozterkep.hu.
A Simon-palota tervét Magyar Ede korai halála miatt munkatársa, Takács János fejezte be. A Köztérkép.hu-n megjegyzik: elismerés illeti a szomszédos, 3. szám alatti háromszintes ház tervezőjét, Papp Zoltánt is, mert figyelembe vette a Magyar Ede tervezte ház sajátosságait.
November 3-án délután meg lehet nézni belülről is
A két világháború között az épület a város tulajdonában volt, egykor a Hangya Szövetkezet székháza is működött itt. A földszint az Anya- és Csecsemővédő Intézet elköltözése óta átalakítás alatt áll, az emeleten pedig az Egészségbiztosítási Pénztár helyi kirendeltsége működött.
A Simon palotát most a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. e-árverésre bocsátotta. A kikiáltási ára 166 millió 751 ezer forint. Az árverési biztosíték 41 millió 687 ezer forint. A licit november 11-én 8 órakor kezdődik és november 13-án 21 órakor ér véget. A licitlépcső 400 ezer forint. Az épületet az érdeklődők november 3-án hétfőn 15 és 16 óra között tekintheti meg.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Ne feledd: hamarosan minden bezár, de egy hely mégis nyitva lesz Szegeden
Tízmilliárdos csalás miatt több tucat embert fogtak el, egy szegedi vállalkozás működtette a bűnhálózatot – videóval