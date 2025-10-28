Ebben az üzletben már kapható szaloncukor – ráadásul meglepően olcsón

A szokásosnál is korábban kezdődött a karácsonyi előszezon a boltokban idén. Noha a halloween-tököket éppen csak elkezdték faragni a családok, mindenszentek és a halottak napja még el sem múlt, a legtöbb nagyobb áruházban már felbukkantak a csokimikulások, a fenyőfadíszek és az arany-ezüst, csillogó, karácsonyi dekorációk. A hosszú hétvégén pedig rábukkantunk arra az üzletláncra Szegeden, ahol idén elsőként immár szaloncukor is vásárolható az új termékek között.

Egy üzletben már szaloncukor is kapható: tombol az előkarácsonyi láz a boltokban. Illusztráció: Pezzetta Umberto

Futószalagon bukkantunk rá a karácsonyi édességre

Egy hétköznapi vásárlás közben, a pénztárnál tűnt fel, hogy a futószalagra kerülő áruk között egy hatalmas zacskó karácsonyi édesség is helyet kapott. A csomag mellett álló, nyugdíjas hölgy elmondta, hogy nem magának vásárolja, hanem az unokáknak küldi Finnországba, egyenesen imádják. Már az egész várost bejárta szaloncukor után kutatva, végül most sikerült rábukkannia.

Az üzlet, ahol már most kapható a szaloncukor

Hogy hol kapható szaloncukor már most? Jelenleg még csak az Aldi üzleteiben elérhető. Az ízek között a klasszikus zselés szaloncukor, a kókuszos és a rumos-kakaós variációk szerepelnek. Ráadásul, noha egyelőre nincs az üzletnek versenytársa, mert mindenkit beelőztek, meglepően olcsón adják: a szaloncukor ára 1990 forint kilónként az Aldiban.

Bár a december vége még messze van, és a karácsonyi árusítás hivatalosan csak később indul, jól érzékelhetően az ünnepi hangulat már most teret követel magának. Persze ízlés dolga, ki hogyan ítéli meg a kegyeleti gyertyáktól nem messze pirosló csokimikulásokat.