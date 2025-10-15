1 órája
Sokan félnek tőle, de ez a változás akár jót is tehet a fizetéseknek
Alapos átrendeződés előtt áll a hazai munkaerőpiac, hiszen 2026 nyarától minden vállalatnak átlátható és objektív bérstruktúrát kell kialakítania. A szegedi állások világában is új korszak kezdődik, ahol az egyenlő munkáért egyenlő bér elve már nemcsak elmélet, hanem kötelező gyakorlat lesz. A dolgozók tartanak attól, hogy nyilvánossá válhat a fizetésük.
Új irányelv jön a szegedi állások tekintetében
Habár már évek óta törekszenek a nemek közötti bérkülönbségek csökkentésére, a statisztikák szerint ez az Európai Unióban még nem valósult meg. Uniós szinten a nők átlagosan 13 százalékkal kapnak kevesebb bért a férfiaknál, Magyarországon ez az arány meghaladja a 17 százalékot. A bértranszparencia-direktíva célja, hogy ezen változtasson. A tagállamoknak egy pontos szabályozást kell kidolgozniuk 2026 közepéig, amelynek értelmében a cégeknek átlátható, nemi szempontból semleges és objektív bérstruktúrát kell kialakítaniuk. Ez nemcsak az alapbérre, de bónuszokra és egyéb juttatásokra is vonatkozik majd – olvasható a Profession.hu közleményében.
A fizetések nyilvánossá válhatnak?
Többen is attól tartanak, hogy az új irányelv miatt a fizetések egyéni szinte is nyilvánossá válnak. Az EU azonban nem írja elő a konkrét béradatok közzétételét. Nem az a cél, hogy megtudjuk mások havi keresetét, hanem az, hogy a bérezési szempontok, elvek és folyamatok tiszták és átláthatóak legyenek. A PwC és a Profession.hu szakértői szerint a bértranszparencia nemcsak új elvárás, de valós lehetőséget is teremt a vállalati kultúra fejlesztésére. Az átlátható, igazságos bérezési rendszer növeli a munkavállalói bizalmat, erősíti a lojalitást, és hosszú távon versenyelőnyt is jelenthet a munkaerőpiacon.
Ezek most a legjobban fizető állások Szegeden
Szeged is bővelkedik állásajánlatokkal, folyamatosan keresik a munkaerőt. A szegedi munkaerőpiacon jelenleg a legmagasabb béreket azokban a pozíciókban lehet elérni, amelyekhez idegen nyelvtudás vagy speciális pénzügyi ismeretek szükségesek. Például egy szlovák nyelvet igénylő ügyfélszolgálati munkakörben bruttó 480-520 ezer forintos fizetés érhető el, míg egy régiós értékesítői állás nettó 450 ezer forint körüli jövedelmet biztosít külön juttatásokkal. A pénzügyi tanácsadói pozíciók pedig bruttó 500 ezer forintos alapbért kínálnak, amelyet bónuszrendszer egészít ki.
– Rendkívül széles spektrumon mozognak a bérek, szektortól és szaktudástól függően – mondja Klebniczki Márta a Randstad Hungary toborzási ügynökség szegedi irodájának vezetője. Szerinte a jelenleg minden szinten érzékelhető általános gazdasági nyomás ellenére a reálbér növekedés nem lehetetlen, de csak nagyobb mértékű hatékonyságnövelés mellett kivitelezhető. Ezért is van az, hogy a munkáltatók nagyobb béremelésre hajlandóak a komplex munkakörökben, például a fizikai területen, a szakképesítés (villamos vagy gépészeti háttér) alapvető feltétel a magasabb keresethez.
Új bérszint alakult ki Szegeden
A szakképzett fizikai munkát igénylő pozíciókban jellemzően már ötszázezer forint a bruttó kereset minimumszintje, amivel már lehet számolni, és ehhez jön még sok cégnél a jelenléti/teljesítmény bónusz, pótlékok, a cafeteria és más extra juttatások is. Szegeden a diplomás pályakezdők körében is egyre gyakoribb a bruttó ötszázezres bérigény, ez lett az új belépő szint, műszaki vagy IT végzettséggel, jó nyelvtudással ennél magasabbak is jellemzőek. Igaz, Magyarország iparosodott régióihoz képest – mint Budapest, Debrecen vagy Győr – még mindig alacsonyabbak a fizetések, de a trendek világosak, amelyet tovább erősítenek a már zajló ipari nagyberuházások is.
