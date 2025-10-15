Sokan félnek tőle, de ez a változás akár jót is tehet a fizetéseknek

Alapos átrendeződés várható a hazai munkaerőpiacon 2026 nyarától. A magyar vállalatoknak is fel kell készülniük arra, hogy az azonos értékű munkáért azonos díjazást biztosítsanak, átlátható és objektív szempontok alapján. A munkavállalók félnek a döntéstől, mert attól tartanak, hogy nyilvánossá válhat fizetésük. Mutatjuk, milyen változások várhatóak a szegedi állások életében.

Drasztikus változás következik be a szegedi állások háza táján. Illusztráció: Shutterstock

Új irányelv jön a szegedi állások tekintetében

Habár már évek óta törekszenek a nemek közötti bérkülönbségek csökkentésére, a statisztikák szerint ez az Európai Unióban még nem valósult meg. Uniós szinten a nők átlagosan 13 százalékkal kapnak kevesebb bért a férfiaknál, Magyarországon ez az arány meghaladja a 17 százalékot. A bértranszparencia-direktíva célja, hogy ezen változtasson. A tagállamoknak egy pontos szabályozást kell kidolgozniuk 2026 közepéig, amelynek értelmében a cégeknek átlátható, nemi szempontból semleges és objektív bérstruktúrát kell kialakítaniuk. Ez nemcsak az alapbérre, de bónuszokra és egyéb juttatásokra is vonatkozik majd – olvasható a Profession.hu közleményében.

A fizetések nyilvánossá válhatnak?

Többen is attól tartanak, hogy az új irányelv miatt a fizetések egyéni szinte is nyilvánossá válnak. Az EU azonban nem írja elő a konkrét béradatok közzétételét. Nem az a cél, hogy megtudjuk mások havi keresetét, hanem az, hogy a bérezési szempontok, elvek és folyamatok tiszták és átláthatóak legyenek. A PwC és a Profession.hu szakértői szerint a bértranszparencia nemcsak új elvárás, de valós lehetőséget is teremt a vállalati kultúra fejlesztésére. Az átlátható, igazságos bérezési rendszer növeli a munkavállalói bizalmat, erősíti a lojalitást, és hosszú távon versenyelőnyt is jelenthet a munkaerőpiacon.

Ezek most a legjobban fizető állások Szegeden

Szeged is bővelkedik állásajánlatokkal, folyamatosan keresik a munkaerőt. A szegedi munkaerőpiacon jelenleg a legmagasabb béreket azokban a pozíciókban lehet elérni, amelyekhez idegen nyelvtudás vagy speciális pénzügyi ismeretek szükségesek. Például egy szlovák nyelvet igénylő ügyfélszolgálati munkakörben bruttó 480-520 ezer forintos fizetés érhető el, míg egy régiós értékesítői állás nettó 450 ezer forint körüli jövedelmet biztosít külön juttatásokkal. A pénzügyi tanácsadói pozíciók pedig bruttó 500 ezer forintos alapbért kínálnak, amelyet bónuszrendszer egészít ki.