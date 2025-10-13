Drasztikusan drágult Szeged egyik legismertebb családi étterme

Néhány nap alatt 75 millióval drágult a móravárosi Szélkakas étterem vételára.

Több tíz millióval drágult a Szélkakas étterem Szegeden. Fotó: ingatlanbazar.hu

Új fejezet

Átmenetileg zárva tart, de újabb fejezethez érkezhet Szeged egyik régóta fennálló étterme. Egy héttel ezelőtt még 190 millióba forintba került, most azonban már 265 millió forintos áron keresi új tulajdonosát. A Szél utca-Katona utca sarkán működő Szélkakas étterem lassan több mint 20 évig működött. Családi vállalkozásként indult, hagyományos és modern ételekkel, bőséges adagokkal várták vendégeiket.

A vendéglő szlogenje „Nagy adagok nem nagy áron, hogy a vendég visszajárjon” - ez jól jellemezte a hely szellemiségét, hiszen az étlapon a pacaltól és a kakastöke-pörkölttől kezdve a frissensülteken át egészen a görög salátáig sokféle fogás megtalálható volt.

75 millióval drágult a Szélkakas étterem Szegeden

Most azonban úgy tűnik, hogy az étterem és a panzió, tokkal és vonóval együtt eladósorba került. A háromszintes ház 2004-ben épült, azóta folyamatosan étteremként, panzióként és rendezvényhelyszínként szolgált.

Az alsó szinten 42 férőhelyes vendéglő működött, nyaranta kerthelyiséggel, a pincében pedig egy 60 fős különterem várta az ünneplő társaságokat. Az emeleten öt szobás panzió üzemelt, így a vidékről érkező vendégeknek is kényelmes szállást kínált.

Egyelőre kérdéses, hogy a Szélkakas újra kinyit-e ebben a formában, vagy egy teljesen új koncepcióval, egy másik tulajdonos keze alatt születik újjá. Ami biztos, hogy mindenkinek hiányozni fog a környék ismert étterme, amely sok családi ebédet és összejövetelt megért már.