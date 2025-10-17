Elképesztő átalakuláson ment át a mórahalmi fürdő, már nem kell sokat várni a nyitásra

Hamarosan lezárul a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő fennállásának legnagyobb volumenű felújítása. A beruházás célja az volt, hogy a város egyik legfontosabb turisztikai és gazdasági pillére energetikailag korszerűbbé, fenntarthatóbbá és vonzóbbá váljon a látogatók számára.

A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő felújítása a végéhez közeledik. Archív Fotó: Török János

Új korszak a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő életében

Nógrádi Zoltán, Mórahalom polgármestere videójában elmondta, hogy a felújítás során gyakorlatilag a teljes épületgépészeti rendszer megújult. – Hamarosan befejeződik a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő eddigi fennállásának legnagyobb energetikai felújítása. A beruházás részeként külső homlokzatszigetelés, nyílászárócsere, valamint szinte valamennyi, nagy energiafogyasztású gépészeti elem modernizációja megtörtént – fogalmazott.

Energetikai korszerűsítés a fenntartható jövőért

A munkálatok során korszerű, energiatakarékos berendezésekkel váltották ki a régi rendszereket, beleértve a fertőtlenítő- és vízforgató technológiát is. A fejlesztések eredményeként a fürdő működtetése hosszú távon jóval fenntarthatóbb lesz. A polgármester kiemelte, hogy a tanmedence gyakorlatilag teljesen újjáépült, hatalmas munka áll a kivitelezők, mérnökök, tervezők és a projektmenedzsment mögött. – Egy óriási teher gördül le rólunk, hogy a fürdő végre elkészül – tette hozzá Nógrádi Zoltán.

Október végére teljesen megújul a mórahalmi fürdő

A város és a fürdő vezetése bízik abban, hogy az október 23-i hosszú hétvégén már a látogatók is birtokba vehetik a megújult, energetikailag korszerűsített és építészetileg is megújult gyógyfürdőt.