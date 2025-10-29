október 29., szerda

Nárcisz névnap

17°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
SZÉP kártya

1 órája

A bank legújabb fejlesztése az ügyfelek ezreit érintheti, érdemes utánanézni

Címkék#OTP Bank#OTP SZÉP kártya#Apple

Már Apple eszközökön is fizethetünk digitálisan az OTP SZÉP kártyával.

Delmagyar.hu

Az OTP Bank új fejlesztésének köszönhetően az OTP SZÉP kártya már digitális formában is használható, így a fizetés még gyorsabbá és kényelmesebbé vált. Az androidos indulást követően 2025. október 28-tól az Apple eszközökre is megérkezett a SZÉP kártya digitalizálás, amely lehetővé teszi, hogy a kártyabirtokosok okostelefonjukkal vagy okosórájukkal érintsék a terminált a fizetéshez.

Egy Iphonet tart a kezében, amelyen már elérhető az OTP Szép kártya digitalizálás.
Már az Apple eszközökről is elérhető az OTP SZÉP kártya digitalizálás. Fotó: Shutterstock

A bank közleményben hangsúlyozza, hogy a plasztikkártya természetesen továbbra is használható, de a digitális változat nagyban megkönnyíti a mindennapi vásárlásokat.

Fontos tudnivalók a digitalizált OTP SZÉP kártyáról

Nem a meglévő plasztikkártya válik digitalizálhatóvá, hanem az OTP Bank minden SZÉP-kártyás ügyfélnek automatikusan és díjmentesen létrehoz egy új, virtuális SZÉP-kártyát, amelyet a felhasználók Google Walletbe vagy Apple Walletbe helyezhetnek el.

A digitális kártya megtalálható:

  • az OTP MobilBank alkalmazás „Kártyáim” menüjében, vagy
  • az OTP SZÉP kártya applikációban a „Továbbiak / Kártyakezelés” menüpontban.

Androidon a felhasználónak a kártyaadatokat kell bemásolnia a Google Walletbe, míg Apple készülékeken egyetlen gombnyomással elindítható a digitalizáció.

Növekvő népszerűség és digitális átállás

Az OTP SZÉP kártyás ügyfelek 2025 első kilenc hónapjában több mint 300 milliárd forintot költöttek el, ami 10 százalékos növekedés az előző évhez képest. Ez közel 50 millió tranzakciót jelentett, és ezek egy része már digitális kártyával történt.

Szeptemberben több mint 15 ezer ügyfél fizetett digitalizált OTP SZÉP kártyával, az elköltött összeg pedig meghaladta a 200 millió forintot – mindez jól mutatja, hogy az új megoldás gyorsan terjed a felhasználók körében.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu