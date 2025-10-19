A kormány komoly akciótervvel védekezik a szőlő aranyszínű sárgasága ellen

Már 21 borvidéken megjelent a szőlő aranyszínű sárgaság nevű betegsége, amelyet a szőlőkabóca terjeszt. Ez ellen a rovar ellen most országszerte védekezni fognak, a gazdák számíthatnak a kormányra – hangsúlyozta az agrárminiszter a Facebook-oldalára vasárnap feltett videóüzenetében. Nagy István elmondta, folyamatosan és nagy erőkkel védekeznek a tőkéket veszélyeztető súlyos szőlőbetegség ellen. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsával együttműködve országszerte több mint 200 szemlecsoporttal és drónokkal keresi a szőlőültetvényeken a betegségre utaló jeleket.

A szőlő aranyszínű sárgasága ellen országos szintű védekezést indítottak el. Illusztráció: MW

Rettegett szőlőbetegség Csongrád-Csanádban

Októberben már megyénkben is igazoltan megjelent ez a fajta szőlőbetegség. A Csongrád-Csanád vármegyében kimutatott fertőzést a Nébih laboratóriuma igazolta, miután két hektárnyi csemege- és borszőlő-ültetvényről vett mintákat elemeztek. Az alaposabb vizsgálatok és tesztelések szerdán és csütörtökön zajlottak a mintegy 300 hektáros Csongrádi borvidéken és környékén.

– A mintákat laborba küldték, a konkrét eredmények később várhatók – mondta el lapunknak Losonczi Áron csongrádi borász, aki több mint tíz éve foglalkozik szőlőtermesztéssel.

Az ő birtokán még szerencsére nem jelent meg a betegség, de elmondása szerint a betegség most északkelet felé terjed, és minden gazda tart tőle.

A szőlő aranyszínű sárgasága elleni védekezés

A hét végéig több mint 8 ezer hektár szőlőt vizsgáltak át. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) mobil laborautója a fertőzés gyanúja esetén már a helyszínen igazolhatja a kórokozó jelenlétét.

– A helyzet komoly – hangsúlyozta Nagy István. Ugyan a növénybetegség emberekre nem veszélyes, de megjelenése jelentős károkat okozhat a szőlősgazdáknak és a borászoknak.

A fertőzés megjelenése után gyorsan összeállított akcióterv keretében 3,8 milliárd forintot különítettek el a védekezésre. Ennek nagyjából a fele a szüret utáni és a tavaszi növényvédelmi kezelésekre megy majd el. A munkálatok nagy területen zajlanak, helikopteres permetezéssel – mondta el a miniszter.