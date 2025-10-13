54 perce
Megjelent a Tesla fapados verziója, de ennyiért már prémium BYD vagy Omoda járna
Új modellel támadták meg a piacot. Megérkezett Magyarországra a Tesla olcsóbb, „fapados” modellje, amely majdnem 4 millió forinttal kedvezőbb a korábbi szériánál. Az alacsonyabb ár azonban kompromisszumokat is jelenthet.
Új modellel állt elő az amerikai márka, az elektromos autózás zászlóhajósa. Már Magyarországon is elérhető a Tesla Model Y olcsóbb „fapados” változata, a Model Y Standard, amely majdnem 4 millió forinttal kerül kevesebbe a korábbi szériánál. Egy kisteleki kereskedő szerint azonban a csökkentett ár nem feltétlenül jelent egyet a minőséggel, kompromisszumokra kényszeríthet.
Erre képes a Tesla Model Y Standard
Új korszakot nyitna a Tesla a megfizethetőbb elektromos autózás terén, legalábbis ez lehet a célja a nemrégiben bemutatott és piacra dobott Model Y Standarddal. Az olcsóbb modell nem mondható túlságosan pénztárcabarátnak, annak alapára 16 millió 700 ezer forinttól indul, vagyis mindössze csak 4 millióval kedvezőbb, mint a korábbi, drágább verzió.
A fapados modell nemcsak az árában, de a teljesítményében is szerényebb. Csökkentették a hatótávját, így töltés nélkül már csak 534 kilométert képes megtenni. A gyorsulása is visszafogottabb lett, 5,6 másodperc alatt éri el a 100 kilométer/óra sebességet, a korábbi 7,2 másodperc helyett. A különbség a belső térben is megmutatkozik, az anyaghasználat takarékosabb lett, a márka minimalista dizájnja azonban megmaradt.
A vásárlók némi extrával tovább növelhetik a komfortot és a vezetési élményt, ám ezek csak felár megfizetése ellenében kérhetőek. Külön kell megvenni a fekete és szürke fényezést, de még a gumiszőnyeget is, aminek darabonkénti ára 95 ezer forintba kerül. Paragi Róbert kisteleki autókereskedő szerint azonban nem éri meg 16 millió forintot fizetni érte, hiszen ennyiért már egy prémium felszereltségű Omodá-t vagy BYD-t is kaphatunk. Úgy véli, hogy a „fapadosítás” majd érezhető lesz a minőségben.
Ennyiért már a prémium kategória járhat
– Biztosan kispóroltak belőle olyan megoldásokat, amik a korábbi verziókat prémium szinte emelték – mondta lapunknak. Úgy gondolja, hogy 16 millió forint felett a vásárlók már egy komolyabb felszereltségre vágynak és várnak el.
Az Új Tesla Model Y Standard tehát elérhetőbb, de kompromisszumokkal is járhat. Az elektromos autópiac egyre élesebb versenyében pedig kérdés, hogy az olcsóbb Tesla fel tudja-e venni a versenyt az olyan, gyorsan erősödő márkákkal, mint az Omoda vagy a BYD.
Nagy átalakulások zajlanak a Tesla háza táján világszerte, és ez Magyarországot sem kerüli el. A gyártó legutóbb csendben kivonta az európai piacról két prémium modelljét, a Model S-t és a Model X-et. Ez azt jelenti, hogy új autót már nem lehet rendelni belőlük, a vásárlók csak a meglévő készletekből válogathatnak.
