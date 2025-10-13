október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

13°
+20
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Új modell

1 órája

Megjelent a Tesla fapados verziója, de ennyiért már prémium BYD vagy Omoda járna

Címkék#BYD Hungary#Tesla#Szeged

Új modellel támadták meg a piacot. Megérkezett Magyarországra a Tesla olcsóbb, „fapados” modellje, amely majdnem 4 millió forinttal kedvezőbb a korábbi szériánál. Az alacsonyabb ár azonban kompromisszumokat is jelenthet.

Berecz Blanka

Új modellel állt elő az amerikai márka, az elektromos autózás zászlóhajósa. Már Magyarországon is elérhető a Tesla Model Y olcsóbb „fapados” változata, a Model Y Standard, amely majdnem 4 millió forinttal kerül kevesebbe a korábbi szériánál. Egy kisteleki kereskedő szerint azonban a csökkentett ár nem feltétlenül jelent egyet a minőséggel, kompromisszumokra kényszeríthet. 

Tesla új modellje.
A Tesla új modellje kevesebbet tud a drágább verziónál. Illusztráció: Shutterstock

Erre képes a Tesla Model Y Standard

Új korszakot nyitna a Tesla a megfizethetőbb elektromos autózás terén, legalábbis ez lehet a célja a nemrégiben bemutatott és piacra dobott Model Y Standarddal. Az olcsóbb modell nem mondható túlságosan pénztárcabarátnak, annak alapára 16 millió 700 ezer forinttól indul, vagyis mindössze csak 4 millióval kedvezőbb, mint a korábbi, drágább verzió. 

A fapados modell nemcsak az árában, de a teljesítményében is szerényebb. Csökkentették a hatótávját, így töltés nélkül már csak 534 kilométert képes megtenni. A gyorsulása is visszafogottabb lett, 5,6 másodperc alatt éri el a 100 kilométer/óra sebességet, a korábbi 7,2 másodperc helyett. A  különbség a belső térben is megmutatkozik, az anyaghasználat takarékosabb lett, a márka minimalista dizájnja azonban megmaradt.

A vásárlók némi extrával tovább növelhetik a komfortot és a vezetési élményt, ám ezek csak felár megfizetése ellenében kérhetőek. Külön kell megvenni a fekete és szürke fényezést, de még a gumiszőnyeget is, aminek darabonkénti ára 95 ezer forintba kerül. Paragi Róbert kisteleki autókereskedő szerint azonban nem éri meg 16 millió forintot fizetni érte, hiszen ennyiért már egy prémium felszereltségű Omodá-t vagy BYD-t is kaphatunk. Úgy véli, hogy a „fapadosítás” majd érezhető lesz a minőségben. 

Ennyiért már a prémium kategória járhat

– Biztosan kispóroltak belőle olyan megoldásokat, amik a korábbi verziókat prémium szinte emelték – mondta lapunknak.  Úgy gondolja, hogy 16 millió forint felett a vásárlók már egy komolyabb felszereltségre vágynak és várnak el. 

Az Új Tesla Model Y Standard tehát elérhetőbb, de kompromisszumokkal is járhat. Az elektromos autópiac egyre élesebb versenyében pedig kérdés, hogy az olcsóbb Tesla fel tudja-e venni a versenyt az olyan, gyorsan erősödő márkákkal, mint az Omoda vagy a BYD.

Nagy átalakulások zajlanak a Tesla háza táján világszerte, és ez Magyarországot sem kerüli el. A gyártó legutóbb csendben kivonta az európai piacról két prémium modelljét, a Model S-t és a Model X-et. Ez azt jelenti, hogy új autót már nem lehet rendelni belőlük, a vásárlók csak a meglévő készletekből válogathatnak. 

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu