október 11., szombat

Brigitta névnap

16°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

3 órája

Az Uber már Szegeden is szállít – Megkérdeztük, hogyan vélekednek róla a helyi sofőrök

Címkék#taxi#Uber#Szeged

Nagy népszerűségnek örvend az Uber, amely már közel egy hónapja elérhető Szegeden. Bár az újdonság sokakat érdekel, a helyi taxisok többsége nem tart a versenytől. Mutatjuk, hogyan vélekednek róla.

Berecz Blanka

Már lassan egy hónapja indult az Uber Szegeden. Szeptember végétől már városunkban is elérhető az Uber, a világ egyik legismertebb telekocsi szolgáltatása. A helyi taxisok egy része azonban nem tart tőle, nem aggódnak a verseny miatt. A Tempó Taxi egyik alkalmazottját kérdeztük, sok időnk nem volt beszélgetni, mert neki is mennie kellett.

Uber Szegeden a vasútállomás előtt
Már lassan egy hónapja működik az Uber Szegeden, továbbra is ingyenes. Fotó: Török János

Uber Szegeden: ezt gondolják róla a taxisofőrök

– Nem tartunk tőle. Az utasok kipróbálják, de visszatérnek a korábbi lehetőségekhez, így a piac nagy része a miénk marad – nyilatkozta lapunknak a nevét elhallgatását kérő szegedi taxisofőr.
Szerinte az október közepéig tartó ingyenes szolgáltatás nem fogja alapjaiban megváltoztatni a szegedi piacot, és bízik abban, hogy az akció végével minden visszatér a megszokott kerékvágásba.
Hozzátette: az ingyenes időszak után sokan rájönnek majd, hogy az Uber semmivel sem olcsóbb a hagyományos, már régóta a városban működő társaságok tarifáinál.
Megemlítette azt is, hogy annak idején a Bolt taxi is hasonló helyzetben volt – ma már békésen megférnek egymás mellett.
Arra a kérdésünkre, miben különbözik az Uber, úgy válaszolt: az alkalmazás fejlettségében jelenleg előttük jár, de reményeik szerint hamarosan a saját társaságuk is eléri ezt a szintet.

Így működik az Uber

● Töltsd le az Uber alkalmazást, és hozz létre egy fiókot

● Add meg az úti célt – az alkalmazás előre megmutatja a becsült viteldíjat

● Kövesd az utadat valós időben, és oszd meg az érkezés várható idejét ismerőseiddel

● Fizess bankkártyával vagy készpénzzel

● Értékeld az utazást, és ossz meg visszajelzést az applikációban

● E-mailben kapod meg a nyugtát, és bármikor hozzáférhetsz az utazási előzményeidhez

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu