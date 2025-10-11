1 órája
Az Uber már Szegeden is szállít – Megkérdeztük, hogyan vélekednek róla a helyi sofőrök
Nagy népszerűségnek örvend az Uber, amely már közel egy hónapja elérhető Szegeden. Bár az újdonság sokakat érdekel, a helyi taxisok többsége nem tart a versenytől. Mutatjuk, hogyan vélekednek róla.
Már lassan egy hónapja indult az Uber Szegeden. Szeptember végétől már városunkban is elérhető az Uber, a világ egyik legismertebb telekocsi szolgáltatása. A helyi taxisok egy része azonban nem tart tőle, nem aggódnak a verseny miatt. A Tempó Taxi egyik alkalmazottját kérdeztük, sok időnk nem volt beszélgetni, mert neki is mennie kellett.
Uber Szegeden: ezt gondolják róla a taxisofőrök
– Nem tartunk tőle. Az utasok kipróbálják, de visszatérnek a korábbi lehetőségekhez, így a piac nagy része a miénk marad – nyilatkozta lapunknak a nevét elhallgatását kérő szegedi taxisofőr.
Szerinte az október közepéig tartó ingyenes szolgáltatás nem fogja alapjaiban megváltoztatni a szegedi piacot, és bízik abban, hogy az akció végével minden visszatér a megszokott kerékvágásba.
Hozzátette: az ingyenes időszak után sokan rájönnek majd, hogy az Uber semmivel sem olcsóbb a hagyományos, már régóta a városban működő társaságok tarifáinál.
Megemlítette azt is, hogy annak idején a Bolt taxi is hasonló helyzetben volt – ma már békésen megférnek egymás mellett.
Arra a kérdésünkre, miben különbözik az Uber, úgy válaszolt: az alkalmazás fejlettségében jelenleg előttük jár, de reményeik szerint hamarosan a saját társaságuk is eléri ezt a szintet.
Így működik az Uber
● Töltsd le az Uber alkalmazást, és hozz létre egy fiókot
● Add meg az úti célt – az alkalmazás előre megmutatja a becsült viteldíjat
● Kövesd az utadat valós időben, és oszd meg az érkezés várható idejét ismerőseiddel
● Fizess bankkártyával vagy készpénzzel
● Értékeld az utazást, és ossz meg visszajelzést az applikációban
● E-mailben kapod meg a nyugtát, és bármikor hozzáférhetsz az utazási előzményeidhez
