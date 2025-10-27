október 27., hétfő

Áremelés

1 órája

Ez most mindenkit érint: soha nem látott mértékben nőnek az üzemanyagárak

Címkék#gázolaj#benzin#tankolás

Kellemetlen hír.. Keddtől várhatóan megemelkednek a hazai üzemanyagárak.

Delmagyar.hu

Régen nem látott mértékben megemelkednek az üzemanyagárak itthon október 28-tól. A benzin beszerzési ára bruttó 5 forinttal, a gázolaj nagykereskedelmi ára pedig bruttó 10 forinttal emelkedik kedden – írja a holtankoljak.hu.

üzemanyagár
Tankolás előtt érdemes figyelni: az üzemanyagárak október 28-tól tovább emelkednek. Illusztráció: Shuttersock

A drágulás fő oka, hogy a Brent olaj hordónkénti ára 5 százalékkal emelkedett az újonnan bejelentet olajszankciók miatt, amely Oroszországot érinti elsősorban. Az áremelés már kedden megjelenhet a hazai üzemanyagárakban.

2025.10.27-én a következő áron tankolhattunk még:

95-ös benzin: 574 Ft/liter

Gázolaj: 578 Ft/liter

