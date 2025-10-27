1 órája
Ez most mindenkit érint: soha nem látott mértékben nőnek az üzemanyagárak
Kellemetlen hír.. Keddtől várhatóan megemelkednek a hazai üzemanyagárak.
Régen nem látott mértékben megemelkednek az üzemanyagárak itthon október 28-tól. A benzin beszerzési ára bruttó 5 forinttal, a gázolaj nagykereskedelmi ára pedig bruttó 10 forinttal emelkedik kedden – írja a holtankoljak.hu.
A drágulás fő oka, hogy a Brent olaj hordónkénti ára 5 százalékkal emelkedett az újonnan bejelentet olajszankciók miatt, amely Oroszországot érinti elsősorban. Az áremelés már kedden megjelenhet a hazai üzemanyagárakban.
2025.10.27-én a következő áron tankolhattunk még:
95-ös benzin: 574 Ft/liter
Gázolaj: 578 Ft/liter
