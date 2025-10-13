Tankolásra fel!
1 órája
Eljött az idő a tankolásra, ismét csökken az üzemanyagár
Tovább csökkennek az üzemanyagok átlagárai keddtől a hazai kutakon, ezúttal azonban csak az egyik ára esik.
Kedden, október 14-től újabb üzemanyagár-változás lép életbe Magyarországon, érdemes figyelnie a kutakon!
Ez a változás jön az üzemanyagárban
Most csak a benzin ára csökken bruttó 3 forinttal, ha a kutak érvényesítik áraikban a csökkenés mértékét – írja a holtankoljak.hu. Az átlagárak október 13-án benzin esetében 582 forint/liter, a gázolaj esetében 586 forint/liter.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Ezt ne hagyja ki!Kigyulladt
4 órája
Tűz ütött ki Sándorfalván: több vízsugárral dolgoznak a tűzoltók – frissítve
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre