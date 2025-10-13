Eljött az idő a tankolásra, ismét csökken az üzemanyagár

Kedden, október 14-től újabb üzemanyagár-változás lép életbe Magyarországon, érdemes figyelnie a kutakon!

Tovább esnek az üzemanyagárak a kutakon. Illusztráció: Shutterstock

Ez a változás jön az üzemanyagárban

Most csak a benzin ára csökken bruttó 3 forinttal, ha a kutak érvényesítik áraikban a csökkenés mértékét – írja a holtankoljak.hu. Az átlagárak október 13-án benzin esetében 582 forint/liter, a gázolaj esetében 586 forint/liter.