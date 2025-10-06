Ismét kedvezőbb lesz a tankolás: ennyit fizetünk keddtől a benzinért és a gázolajért

Október 7-től, azaz keddtől folytatódik a csökkenő tendencia a hazai benzinkutakon.

Szerdától ismét csökken az üzemanyagár. Fotó: Sipeki Péter / MW

A nagykereskedelmi árak a 95-ös benzin esetében bruttó 3 forinttal csökkennek. A gázolaj ára pedig bruttó 5 forinttal lesz kedvezőbb. A mai napon, október 6-án, még a korábbi átlagárakon tankolhatunk: a 95-ös benzin literenként 584 forintba, míg a gázolaj 589 forintba kerül – írja a holtankoljak.hu.