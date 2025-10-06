október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

14°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Üzemanyagár

44 perce

Ismét kedvezőbb lesz a tankolás: ennyit fizetünk keddtől a benzinért és a gázolajért

Címkék#benzinkút#átlagár#üzemanyagár#Magyarország

Október 7-től tovább csökkennek az üzemanyagárak Magyarországon.

Delmagyar.hu

Október 7-től, azaz keddtől folytatódik a csökkenő tendencia a hazai benzinkutakon.

Drágul az üzemanyagár
Szerdától ismét csökken az üzemanyagár. Fotó: Sipeki Péter / MW

A nagykereskedelmi árak a 95-ös benzin esetében bruttó 3 forinttal csökkennek. A gázolaj ára pedig bruttó 5 forinttal lesz kedvezőbb. A mai napon, október 6-án, még a korábbi átlagárakon tankolhatunk: a 95-ös benzin literenként 584 forintba, míg a gázolaj 589 forintba kerül – írja a holtankoljak.hu

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu