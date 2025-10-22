Most!
1 órája
Még a nemzeti ünnep előtt érdemes teletankolni az autókat
Újra emelkednek az üzemanyagárak a hazai töltőállomásokon, ezúttal a nemzeti ünnepen.
Csütörtökön, október 23-tól, a nemzeti ünnepen újabb üzemanyagár-változás lép életbe Magyarországon, érdemes figyelnie a kutakon!
Ez a változás jön az üzemanyagárban
Most mindkét üzemanyagár bruttó 2 forinttal nő, ha a kutak érvényesítik áraikban a csökkenés mértékét – írja a holtankoljak.hu. Az átlagárak október 23-án benzin esetében 578 forint/liter, a gázolaj esetében 581 forint/liter.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Ezt ne hagyja ki!Összegyűjtik az esetleges károkat
2 órája
A szentesi polgármester ezt kérte a lakosságtól a földrengés után
Ezt ne hagyja ki!Ügyészség
3 órája
Illegálisan gyűjtötte be a hulladékot, amit szabálytalanul tanyák közelében helyezett el
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre