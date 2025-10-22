Még a nemzeti ünnep előtt érdemes teletankolni az autókat

Csütörtökön, október 23-tól, a nemzeti ünnepen újabb üzemanyagár-változás lép életbe Magyarországon, érdemes figyelnie a kutakon!

Emelkednek az üzemanyagárak a kutakon. Illusztráció: Shutterstock

Ez a változás jön az üzemanyagárban

Most mindkét üzemanyagár bruttó 2 forinttal nő, ha a kutak érvényesítik áraikban a csökkenés mértékét – írja a holtankoljak.hu. Az átlagárak október 23-án benzin esetében 578 forint/liter, a gázolaj esetében 581 forint/liter.