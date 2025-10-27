október 27., hétfő

Fejlesztés

3 órája

Megújulnak állomások, és gyorsabb vasútvonalat is kap Csongrád-Csanád

Megkezdődhet a Kiskunfélegyháza és Szeged-Rendező közötti 140-es vasútvonal teljes körű korszerűsítése, amely új pályát, modern állomásokat és gyorsabb vasúti közlekedést hoz a dél-alföldi térségnek.

Delmagyar.hu

Megkezdődhet a 140-es számú, Kiskunfélegyháza és Szeged-Rendező közötti vasútvonal teljes körű korszerűsítése, amely a dél-alföldi térség egyik legfontosabb vasúti tengelyét érinti

Vasúti sínek a Kiskunfélegyháza és Szeged-Rendező közötti vasútvonal teljes körű korszerűsítése közben, háttérben építési területtel.
Biztonságosabb és modernebb szakasz épülhet Szeged és Kiskunfélegyháza vasútvonal teljes körű korszerűsítése során.  Illusztráció: Frank Yvette

A vasútvonal teljes körű korszerűsítése

A közbeszerzési eljárás tervezési és kivitelezési feladatokra vonatkozik, célja pedig, hogy a 59 kilométeres szakasz 160 km/órás sebességre és 225 kN tengelyterhelésre alkalmas, modern pályává váljon. A fejlesztés a vasútvonal teljes átépítését, valamint a szükséges műszaki rendszerek megújítását foglalja magában.

A beruházás során több helyen kétvágányú szakasz épül, ami jelentősen növeli a forgalom áteresztőképességét és csökkenti a vonatkeresztek számát. A villamos felsővezetéki hálózatot és az energiaellátást is megújítják, így gyorsabb és kiszámíthatóbb menetrend valósulhat meg. A fejlesztés célja, hogy a vasúti közlekedés versenyképesebb legyen az autózással és a közúti áruszállítással szemben.

Állomások is megújulnak

A vasútvonal mentén található állomások teljesen megújulnak: 

  • Kiskunfélegyháza, 
  • Petőfiszállás, 
  • Csengele, 
  • Kistelek, 
  • Balástya, 
  • Szatymaz, 
  • Kiskundorozsma és 
  • Szeged-Kecskés is.

Az egységes, a sínkorona fölé 55 centiméterrel emelkedő peronok akadálymentes kialakításúak lesznek, a kényelmes megközelítést liftek és aluljárók segítik. Az új térvilágítás, a perontetők és az intelligens utastájékoztató rendszerek a XXI. századi elvárásoknak megfelelő színvonalat biztosítanak. Az állomások környezetében P+R és B+R parkolók épülnek, így a vasúti közlekedés zökkenőmentesen kapcsolódik a közúti és kerékpáros hálózatokhoz.

Új hidak is épülnek

A projekt részeként egy új közúti és vasúti hidat is építenek, továbbá a biztonság növelése érdekében 32 közúti átjáró fény- és félsorompót kap. A biztosítóberendezési és távközlési rendszereket is modernizálják, a kivitelezés pedig ciklikusan zajlik majd, öt nap munka és két nap teherforgalom biztosítása váltakozva. A fejlesztés nemcsak a vasúti infrastruktúrát újítja meg, hanem a térség gazdasági és közlekedési integrációját is erősíti.

