3 órája
Megújulnak állomások, és gyorsabb vasútvonalat is kap Csongrád-Csanád
Megkezdődhet a Kiskunfélegyháza és Szeged-Rendező közötti 140-es vasútvonal teljes körű korszerűsítése, amely új pályát, modern állomásokat és gyorsabb vasúti közlekedést hoz a dél-alföldi térségnek.
Megkezdődhet a 140-es számú, Kiskunfélegyháza és Szeged-Rendező közötti vasútvonal teljes körű korszerűsítése, amely a dél-alföldi térség egyik legfontosabb vasúti tengelyét érinti.
A vasútvonal teljes körű korszerűsítése
A közbeszerzési eljárás tervezési és kivitelezési feladatokra vonatkozik, célja pedig, hogy a 59 kilométeres szakasz 160 km/órás sebességre és 225 kN tengelyterhelésre alkalmas, modern pályává váljon. A fejlesztés a vasútvonal teljes átépítését, valamint a szükséges műszaki rendszerek megújítását foglalja magában.
A beruházás során több helyen kétvágányú szakasz épül, ami jelentősen növeli a forgalom áteresztőképességét és csökkenti a vonatkeresztek számát. A villamos felsővezetéki hálózatot és az energiaellátást is megújítják, így gyorsabb és kiszámíthatóbb menetrend valósulhat meg. A fejlesztés célja, hogy a vasúti közlekedés versenyképesebb legyen az autózással és a közúti áruszállítással szemben.
Állomások is megújulnak
A vasútvonal mentén található állomások teljesen megújulnak:
- Kiskunfélegyháza,
- Petőfiszállás,
- Csengele,
- Kistelek,
- Balástya,
- Szatymaz,
- Kiskundorozsma és
- Szeged-Kecskés is.
Az egységes, a sínkorona fölé 55 centiméterrel emelkedő peronok akadálymentes kialakításúak lesznek, a kényelmes megközelítést liftek és aluljárók segítik. Az új térvilágítás, a perontetők és az intelligens utastájékoztató rendszerek a XXI. századi elvárásoknak megfelelő színvonalat biztosítanak. Az állomások környezetében P+R és B+R parkolók épülnek, így a vasúti közlekedés zökkenőmentesen kapcsolódik a közúti és kerékpáros hálózatokhoz.
Új hidak is épülnek
A projekt részeként egy új közúti és vasúti hidat is építenek, továbbá a biztonság növelése érdekében 32 közúti átjáró fény- és félsorompót kap. A biztosítóberendezési és távközlési rendszereket is modernizálják, a kivitelezés pedig ciklikusan zajlik majd, öt nap munka és két nap teherforgalom biztosítása váltakozva. A fejlesztés nemcsak a vasúti infrastruktúrát újítja meg, hanem a térség gazdasági és közlekedési integrációját is erősíti.
