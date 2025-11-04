november 4., kedd

Elektromos autók

41 perce

Megnyílt a BYD-szalon Szegeden, így reagálnak a nagy autógyártók a kínai kihívásra

Címkék#szalon#BYD#Szeged

Hétfőn megnyílt Szegeden a BYD első helyi márkakereskedése, lényegében a jövő mobilitásának régiós központja épül ki az Algyői úton. A kínai autóipar előretörése Magyarországon is feltartóztathatatlannak tűnik, ugyanakkor a tradicionális európai márkák közül többen is új erőre kaptak az utóbbi időben. Néhány friss példa, a teljesség igénye nélkül.

Munkatársunktól

A Duna Autó Algyői úti BYD-szalonja Magyarország legmodernebb elektromosautó-kereskedése. A tegnapi megnyitón Sváby András márkanagykövet Szegedet a BYD magyarországi hazájának nevezte. Mint fogalmazott, kulcsszerepet fog játszani a zöld átállásban, melynek a jelképe az új szalon is. Tudósításunkban látványos fotókon is megmutattuk az eseményt és az új BYD-szalont, korábban pedig arról is írtunk, hogy a szegedi BYD-autógyár megépülése nemcsak regionális, hanem európai szinten is hatással lehet a térségre.

BYD
Megnyílt a szegedi BYD-szalon, Sváby András márkanagykövet Szegedet a BYD magyarországi hazájának nevezte. Fotó: Karnok Csaba

DS N°8: francia válasz az európai rang visszaszerzéséért

A jó ideje a „hangját” kereső DS Automobiles Franciaországban kifejlesztett hajtáslánccal indul harcba. „A DS N°8 így ötvözi a kontrollált fogyasztást, a példamutató hatótávolságot, a dinamikát, a kényelmet és a kifinomultságot, egy sima és nyugodt elektromos vezetési élmény érdekében, a hosszú utazások során is” – rögzítette a napokban a Stellantis a „Citroën-iskolából” származó modelljéről.

Szó se róla, az öreg kontinensen izmos tesztköröket teljesítettek azért, hogy bizonyítsák: nem a levegőbe beszélnek. Négy jellegzetes útvonalat választottak, mindet a legmagasabb megengedett autópálya-sebességekhez igazítva:

  • Párizs – Lyon (450 km)
  • München – Koblenz (506 km)
  • Madrid – Denia (470 km)
  • Melfi – Nera Montoro (450 km)

A teljesítményadatok alapján akár 750 kilométeres hatótáv is elérhető, ami a mai mezőnyben komoly fegyvertény.

Peugeot: egyszerűség, praktikum, gyorsabb töltés

Az elektromos autókkal kapcsolatosan gyakran hangzik el a vád, hogy innovatívak, de bonyolultak. A Peugeot fejlesztéseivel ezt a vélekedést igyekszik cáfolni; az egyszerűségre, a praktikumra hajtanak.

Tény, hogy a Peugeot-nál az akkumulátor-előfűtés egy sokakat érintő problémára kínál praktikus megoldást: hideg időben a rendszer 20 perc alatt akár tíz Celsius-fokkal is növelheti a pakk hőmérsékletét, ami gyorsabb töltést eredményez. Közben mérföldkő a márkánál: elkészült a 200 ezredik Peugeot 3008 a franciaországi Sochaux-ban — a legyártott autók 22%-a tisztán elektromos.

Grande Panda és FIAT 500 Hybrid: olasz offenzíva

A Fiat is szépen összekapta magát. A benzines, hibrid és elektromos változatban egyaránt létező Grande Panda ötvözi a retró bájt a modern technológiával. A nyáron Szentendrén bemutatott modell nagy várakozást keltett, és most az olaszok újabb fontos lépést tettek: Miafioriban megkezdődött a FIAT 500 Hybrid gyártása.

Japán válasz: Honda Prelude, hazai pályán taroló Suzuki

A Honda visszahozta a Prelude-ot e:HEV sportkupé formájában, két kis tömegű villanymotorral. Magyarországon – ami ősidők óta hazai pálya a japán gyártónak – eközben tarol a Suzuki is, a Swifttel és a hibrid Vitarával egyaránt. A modellfrissítések és a jól ismert megbízhatóság továbbra is erős fegyverek.

Izgalmas időszak jön a dél-alföldi autópiacon is

A kínai márkák, köztük a Szegeden szalont nyitó BYD, komoly nyomást helyeznek az európai autóiparra. Ugyanakkor az öreg kontinens szereplői sem tétlenkednek: látványos tesztek, rekordok, gyártásindítások jelzik az új lendületet. A verseny erősödik, és ez a helyi vásárlóknak egyre szélesebb kínálatot jelent majd az elektromobilitás korszakában.

Szerző: Szabó Zoltán Attila

