Megnyílt a BYD-szalon Szegeden, így reagálnak a nagy autógyártók a kínai kihívásra

A Duna Autó Algyői úti BYD-szalonja Magyarország legmodernebb elektromosautó-kereskedése. A tegnapi megnyitón Sváby András márkanagykövet Szegedet a BYD magyarországi hazájának nevezte. Mint fogalmazott, kulcsszerepet fog játszani a zöld átállásban, melynek a jelképe az új szalon is. Tudósításunkban látványos fotókon is megmutattuk az eseményt és az új BYD-szalont, korábban pedig arról is írtunk, hogy a szegedi BYD-autógyár megépülése nemcsak regionális, hanem európai szinten is hatással lehet a térségre.

Megnyílt a szegedi BYD-szalon, Sváby András márkanagykövet Szegedet a BYD magyarországi hazájának nevezte. Fotó: Karnok Csaba

DS N°8: francia válasz az európai rang visszaszerzéséért

A jó ideje a „hangját” kereső DS Automobiles Franciaországban kifejlesztett hajtáslánccal indul harcba. „A DS N°8 így ötvözi a kontrollált fogyasztást, a példamutató hatótávolságot, a dinamikát, a kényelmet és a kifinomultságot, egy sima és nyugodt elektromos vezetési élmény érdekében, a hosszú utazások során is” – rögzítette a napokban a Stellantis a „Citroën-iskolából” származó modelljéről.

Szó se róla, az öreg kontinensen izmos tesztköröket teljesítettek azért, hogy bizonyítsák: nem a levegőbe beszélnek. Négy jellegzetes útvonalat választottak, mindet a legmagasabb megengedett autópálya-sebességekhez igazítva:

Párizs – Lyon (450 km)

München – Koblenz (506 km)

Madrid – Denia (470 km)

Melfi – Nera Montoro (450 km)

A teljesítményadatok alapján akár 750 kilométeres hatótáv is elérhető, ami a mai mezőnyben komoly fegyvertény.

Peugeot: egyszerűség, praktikum, gyorsabb töltés

Az elektromos autókkal kapcsolatosan gyakran hangzik el a vád, hogy innovatívak, de bonyolultak. A Peugeot fejlesztéseivel ezt a vélekedést igyekszik cáfolni; az egyszerűségre, a praktikumra hajtanak.

Tény, hogy a Peugeot-nál az akkumulátor-előfűtés egy sokakat érintő problémára kínál praktikus megoldást: hideg időben a rendszer 20 perc alatt akár tíz Celsius-fokkal is növelheti a pakk hőmérsékletét, ami gyorsabb töltést eredményez. Közben mérföldkő a márkánál: elkészült a 200 ezredik Peugeot 3008 a franciaországi Sochaux-ban — a legyártott autók 22%-a tisztán elektromos.