Szegeden nyitott kereskedést a városban építkező BYD, az Algyői úti pont az ország legmodernebb elektromosautó-szalonja – galériával

Mostantól Szegeden is lehet BYD autót szalonból vásárolni, hétfő délután ugyanis megnyílt a Duna Autó szegedi BYD márkakereskedése. Az Algyői úti értékesítő pont Magyarország legmodernebb elektromosautó-kereskedése lett, mely nemcsak megjelenésével, hanem Közép-Európában egyedülálló, 5-ször 3 méteres ívelt beltéri LED falával is felhívja magára a figyelmet.

Az Algyői úton megnyílt a szegedi BYD szalon. Fotó: Karnok Csaba

Sváby András imádja saját BYD-jét

Köszöntőjében Sváby András, a BYD márkanagykövete elárulta, hiába kérdezgetik, nem tud semmi rosszat mondani erről a márkáról. Saját autójával kapcsolatban azt emelte ki, hogy nagyon ritkán tankolja, hiszen a 70 kilométert, melyet naponta megtesz, elektromos hajtással is kibírja kocsija. Szegedet a BYD magyarországi hazájának nevezte, ahol hamarosan beindul a gyártás.

– Kulcsszerepet fog játszani a zöld átállásban, melynek a jelképe a most nyíló szalon is - fogalmazott.