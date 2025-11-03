november 3., hétfő

53 perce

Szegeden nyitott kereskedést a városban építkező BYD, az Algyői úti pont az ország legmodernebb elektromosautó-szalonja – galériával

Kereskedést nyitott Szegeden a városban építkező kínai autógyártó. A BYD szalon hétfői megnyitóján kiderült: a városban mostanra már 50 autót értékesítettek.

Timár Kriszta

Mostantól Szegeden is lehet BYD autót szalonból vásárolni, hétfő délután ugyanis megnyílt a Duna Autó szegedi BYD márkakereskedése. Az Algyői úti értékesítő pont Magyarország legmodernebb elektromosautó-kereskedése lett, mely nemcsak megjelenésével, hanem Közép-Európában egyedülálló, 5-ször 3 méteres ívelt beltéri LED falával is felhívja magára a figyelmet.

BYD
Az Algyői úton megnyílt a szegedi BYD szalon. Fotó: Karnok Csaba

Sváby András imádja saját BYD-jét

Köszöntőjében Sváby András, a BYD márkanagykövete elárulta, hiába kérdezgetik, nem tud semmi rosszat mondani erről a márkáról. Saját autójával kapcsolatban azt emelte ki, hogy nagyon ritkán tankolja, hiszen a 70 kilométert, melyet naponta megtesz, elektromos hajtással is kibírja kocsija. Szegedet a BYD magyarországi hazájának nevezte, ahol hamarosan beindul a gyártás. 

– Kulcsszerepet fog játszani a zöld átállásban, melynek a jelképe a most nyíló szalon is - fogalmazott.

Kereskedést nyitott Szegeden a kínai BYD

Fotók: Karnok Csaba

Közel egy évvel hamarabb megvette tulajdonosa a szalont, mint hogy leszerződött volna a kínai autógyártóval

Ormos Péter, a Duna Autó tulajdonosa elmesélte, a sanghaji autószalonon figyelt fel arra, hogy a kínai márkák közül a BYD kimagasló, jövőbe mutató technológiájával. Ezért kezdte meg a tárgyalást a céggel, melynek köszönhetően a fővárosi 3. kerületben meg tudta nyitni hazánk első BYD-szalonját.

– Az első naptól hatalmas volt a roham, ezért kerestem Szegeden is alkalmas helyet egy hasonlónak. Tavaly februárban vásároltam meg az Algyői úti helyiséget, decemberben pedig leszerződtem a BYD-vel – mesélte.

A BYD már nemcsak az építkezést jelenti Szegeden

Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester a megnyitón úgy fogalmazott, autót eladni csak fejlődő városban lehet. 

– A BYD szalon megnyitása azt mutatja, hogy a kereskedők látnak fantáziát Szegedben és a város jövőbe vetett hitében - tette hozzá. Az alpolgármester azt is megjegyezte, hogy a szegediek eddig a BYD-t az építkezésről ismerték, most viszont már az autókat is kipróbálhatják.

Maria Grazia Davino, a BYD regionális ügyvezető igazgatója megdicsérte a szalon egyedi dizájnját, majd elárulta: 2025 végére közel 30 országban lesznek jelen, jövőre pedig a jelenlegi ezer értékesítési pontot megduplázzák.

Szegeden már elkelt 50 autó

Ihász János, a szegedi márkaképviselet vezetője elárulta, Szegeden már korábban is volt BYD értékesítési pont: az Árkádban nyitottak egy pop up store-t. – Az, hogy egy ilyen jellegű helyről is több mint 50 autót adtunk már el és túl vagyunk közel 200 tesztvezetésen, mindenképpen a márka sikerét mutatja – mondta. Kérdésünkre elárulta, a városban a legnépszerűbb a Dolphin Surf modell, a plugin hibrid Seal U, illetve a Sealion 7.

Mostantól viszont az eddigieknél jóval méltóbb helyre kerül ez az autómárka. A 430 négyzetméteres szalonban 10 modellt tudnak bemutatni, az 1400 négyzetméteres újautó tárolónak köszönhetően pedig 60 autó azonnal elérhető a vásárlók számára.  

