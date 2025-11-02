november 2., vasárnap

Achilles névnap

20°
+22
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Több mint ételízesítő

39 perce

Megdöbbentő, milyen áron mérik a szegedi fűszerpaprikát, miközben minősége változatlan maradt

Címkék#fűszerpaprika#szegedi fűszerpaprika#magyar termék#termelés

Hazánk egyik leghíresebb terméke a fűszerpaprika, melynek szegedi és kalocsai változata a legkiemelkedőbb mind közül. A magyar termesztőknek idén a szárazság okozott kihívást, de végül jó évet zártak. A fűszerpaprika azonban több mint egyszerű ételízesítő.

Delmagyar.hu

A minőségi magyar paprikának mindig is nagy kereslete volt. Egy kilogramm szegedi fűszerpaprika ára jelenleg 8000 és 10 000 forint között mozog, és hasonló árakkal találkozhatnak a vásárlók a kalocsai térségben is, így aki kiváló minőségű fűszerpaprikával szeretne dolgozni, nem árt, ha mélyen a zsebébe nyúl – írja az Agroinform. 

fűszerpaprika egy idősebb női kézben, háttérben elmosódott ládányi fűszerpaprika
A fűszerpaprika termesztőket a szárazság kihívás elé állította idén, de sikeres évet zártak. Illusztráció: Török János

A Szeged környéki éttermek általában a helyi terméket használják, ami nem véletlen, hiszen itt terem az egyik legjobb alapanyag az országban.

Az aszály miatt kihívás volt az idei év

Azonban az idei szárazság a paprikatermesztőket is kihívás elé állította. A szegedi paprika egyik ismert termesztője, Farkas András a Kossuth Rádió reggeli műsorában számolt be tapasztalatairól:

az alacsony csapadékmennyiség miatt öntözniük kellett, hogy a megfelelő vízellátást biztosítani tudják, azonban a sok napsütésnek köszönhetően a paprikák színezéktartalma megfelelően alakult, így a termék minőségére nem lehet panasz. 

Szeptemberben szedték az első adagot, akkor már egy közepes, de elfogadható termésről számoltak be a termesztők. Míg az öntözött területeken a hozam a 10 tonnát is elérte, addig az öntözetlen földeken ennek csak a fele, vagy a harmada termett meg. 

Az októberi második szedéskor azonban egyértelműen kijelenthették, hogy sikeres évet zártak a paprikatermelő gazdák.

Nem mindegy, mikor szedik a fűszerpaprikát

Farkas András megosztott egy érdekes tényt is a Kossuth Rádió műsorában:

 egy kilogramm őrölt paprikához körülbelül hét kilogramm friss paprika szükséges. 

Ez a mennyiség változhat a paprika érettségi állapotától is, hiszen ha szikkadtabb egy teljesen beérett termés, akkor kevesebb a víztartalma, így kevesebb alapanyag is elég lehet az őrléshez. Azonban ha még lédús, piros állapotban szedik le, több alapanyagra van szükség a kívánt mennyiség eléréséhez.

A termesztő elmondása szerint a második szedést követően szükség van egy utóérlelési időszakra, amikor a paprikát szikkasztják, vagyis szárítják. Ez a folyamat általában két-három hétig tart, attól függően, mennyi napsütéses óra áll rendelkezésre. Csak ezután kezdődhet meg a paprikák válogatása. Fontos, hogy a paprika cukortartalma lecsökkenjen, mert ez biztosítja a megfelelő színezéktartalom kialakulását.

A fűszerpaprika jótékony hatásai

Mivel a fűszerpaprika gazdag a karotinoidokban (például béta-karotinban és luteinben), ezért az egyik legjobb antioxidáns. Az antioxidánsok a szervezetben lévő szabad gyökök semlegesítésével hozzájárulnak az oxidatív stressz csökkentéséhez és lassíthatják az öregedés folyamatait.

Plusz megtalálható még benne a kapszaicin is, amelynek szintén számos egészségügyi előnye van, hiszen szintén antioxidáns tulajdonságokkal rendelkezik. Csökkentheti a daganatos megbetegedések és a szívbetegség kockázatát, javíthatja az immunitást. Különösen hatékony lehet ízületi fájdalmak és izomláz esetén, valamint segíthet csökkenteni az ízületi gyulladással járó kellemetlenségeket.

Segíti a fogyást, erősíti az immunrendszert

A kapszaicin fokozza a szervezet hőtermelését és energiatermelését, ezáltal elősegíti a zsírégetést, különösen a hasi zsír oxidációját. Emellett csökkentheti az étvágyat és a kalóriabevitelt is, így az egészséges étrend részeként támogathatja a fogyást.

A fűszerpaprikának mindemellett magas a C-vitamin tartalma, amely kulcsfontosságú az immunrendszer megfelelő működéséhez.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu