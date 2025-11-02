39 perce
Megdöbbentő, milyen áron mérik a szegedi fűszerpaprikát, miközben minősége változatlan maradt
Hazánk egyik leghíresebb terméke a fűszerpaprika, melynek szegedi és kalocsai változata a legkiemelkedőbb mind közül. A magyar termesztőknek idén a szárazság okozott kihívást, de végül jó évet zártak. A fűszerpaprika azonban több mint egyszerű ételízesítő.
A minőségi magyar paprikának mindig is nagy kereslete volt. Egy kilogramm szegedi fűszerpaprika ára jelenleg 8000 és 10 000 forint között mozog, és hasonló árakkal találkozhatnak a vásárlók a kalocsai térségben is, így aki kiváló minőségű fűszerpaprikával szeretne dolgozni, nem árt, ha mélyen a zsebébe nyúl – írja az Agroinform.
A Szeged környéki éttermek általában a helyi terméket használják, ami nem véletlen, hiszen itt terem az egyik legjobb alapanyag az országban.
Az aszály miatt kihívás volt az idei év
Azonban az idei szárazság a paprikatermesztőket is kihívás elé állította. A szegedi paprika egyik ismert termesztője, Farkas András a Kossuth Rádió reggeli műsorában számolt be tapasztalatairól:
az alacsony csapadékmennyiség miatt öntözniük kellett, hogy a megfelelő vízellátást biztosítani tudják, azonban a sok napsütésnek köszönhetően a paprikák színezéktartalma megfelelően alakult, így a termék minőségére nem lehet panasz.
Szeptemberben szedték az első adagot, akkor már egy közepes, de elfogadható termésről számoltak be a termesztők. Míg az öntözött területeken a hozam a 10 tonnát is elérte, addig az öntözetlen földeken ennek csak a fele, vagy a harmada termett meg.
Az októberi második szedéskor azonban egyértelműen kijelenthették, hogy sikeres évet zártak a paprikatermelő gazdák.
Nem mindegy, mikor szedik a fűszerpaprikát
Farkas András megosztott egy érdekes tényt is a Kossuth Rádió műsorában:
egy kilogramm őrölt paprikához körülbelül hét kilogramm friss paprika szükséges.
Ez a mennyiség változhat a paprika érettségi állapotától is, hiszen ha szikkadtabb egy teljesen beérett termés, akkor kevesebb a víztartalma, így kevesebb alapanyag is elég lehet az őrléshez. Azonban ha még lédús, piros állapotban szedik le, több alapanyagra van szükség a kívánt mennyiség eléréséhez.
A termesztő elmondása szerint a második szedést követően szükség van egy utóérlelési időszakra, amikor a paprikát szikkasztják, vagyis szárítják. Ez a folyamat általában két-három hétig tart, attól függően, mennyi napsütéses óra áll rendelkezésre. Csak ezután kezdődhet meg a paprikák válogatása. Fontos, hogy a paprika cukortartalma lecsökkenjen, mert ez biztosítja a megfelelő színezéktartalom kialakulását.
A fűszerpaprika jótékony hatásai
Mivel a fűszerpaprika gazdag a karotinoidokban (például béta-karotinban és luteinben), ezért az egyik legjobb antioxidáns. Az antioxidánsok a szervezetben lévő szabad gyökök semlegesítésével hozzájárulnak az oxidatív stressz csökkentéséhez és lassíthatják az öregedés folyamatait.
Plusz megtalálható még benne a kapszaicin is, amelynek szintén számos egészségügyi előnye van, hiszen szintén antioxidáns tulajdonságokkal rendelkezik. Csökkentheti a daganatos megbetegedések és a szívbetegség kockázatát, javíthatja az immunitást. Különösen hatékony lehet ízületi fájdalmak és izomláz esetén, valamint segíthet csökkenteni az ízületi gyulladással járó kellemetlenségeket.
Segíti a fogyást, erősíti az immunrendszert
A kapszaicin fokozza a szervezet hőtermelését és energiatermelését, ezáltal elősegíti a zsírégetést, különösen a hasi zsír oxidációját. Emellett csökkentheti az étvágyat és a kalóriabevitelt is, így az egészséges étrend részeként támogathatja a fogyást.
A fűszerpaprikának mindemellett magas a C-vitamin tartalma, amely kulcsfontosságú az immunrendszer megfelelő működéséhez.
