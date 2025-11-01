Az ingatlan-átadás buktatói – mit tegyél, ha az előző tulaj nem költözik ki?

Az ingatlanvásárlás során előfordulhat, hogy az egykori tulajdonos az adásvételi szerződés megkötése után még maradna az ingatlanban. Ez a helyzet számos félreértéshez és konfliktushoz vezethet, ezért érdemes a játékszabályokat előre tisztázni. Mutatjuk, mire kell figyelni az ingatlan birtokba vétele előtt.

Az ingatlan birtokba vétele csak jogi után történhet meg, így védve a vevőt és az eladót is. Fotó: Shutterstock

Ingatlan birtokba vétele: mi a teendő ha az előző tulaj még nem költözne ki az ingatlanból

A birtokba vétel időpontja jogilag azt határozza meg, mikortól felel az új tulajdonos az ingatlan költségeiért és esetleges káraiért. Amíg a régi tulajdonos az ingatlanban él, addig a lakás nem tekinthető teljesen birtokba vettnek, ezért a vételár egy részét általában visszatartják, amíg a kiköltözés meg nem történik – tudtuk meg Bozsó Bencétől, a Limit Ingatlaniroda tulajdonosától és vezetőjétől.

– Akár egymillió forintot is visszatarthatunk, amíg nem történik meg az ingatlan tényleges átadása – fogalmazott Bozsó Bence.

Hozzátette: ha az eladó nem költözik ki a megállapodott határidőig, a szerződésbe kötbér is beilleszthető. Ez komoly ösztönzést jelenthet arra, hogy a volt tulajdonos mielőbb elhagyja az ingatlant, és az új tulajdonos átvehesse a megvásárolt lakást.

Adásvételi szerződés része

Előfordulhat, hogy az eladónak valóban szüksége van némi türelmi időre a kiköltözéshez, például építkezés miatt. Ilyenkor a visszabérlés a legbiztonságosabb megoldás, azaz az ingatlan tulajdonjoga már az vevőt illeti, de az eladó még bérlőként maradhat. Ezt a megállapodást, mindig írásban, ügyvéd jelenlétében kell hivatalossá tenni, lehetőleg az adásvételi szerződés részeként. Ez mindkét fél biztonságát jelentheti. Bozsó Bence szerint az ilyen jogi megoldások segíthetnek elkerülni a félreértéseket, jelentős anyagi kockázattól mentheti meg mind az eladót, mind a vevőt. A birtokba vétel, a részleges vételár-visszatartás, a kötbér és a visszabérlés mind olyan eszközök, amelyek biztosítják, hogy az adásvétel gördülékenyen és biztonságosan záruljon.