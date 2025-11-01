1 órája
Az ingatlan-átadás buktatói – mit tegyél, ha az előző tulaj nem költözik ki?
Mindent szerződésbe kell foglalni. Az ingatlan birtokba vétele komoly jogi és gyakorlati kérdéseket vet fel, ha az előző tulajdonos még nem költözött ki. Mutatjuk, mire kell figyelni, hogyan biztosítható a zökkenőmentes átadás, és milyen jogi eszközökkel védheti magát az új tulajdonos.
Az ingatlanvásárlás során előfordulhat, hogy az egykori tulajdonos az adásvételi szerződés megkötése után még maradna az ingatlanban. Ez a helyzet számos félreértéshez és konfliktushoz vezethet, ezért érdemes a játékszabályokat előre tisztázni. Mutatjuk, mire kell figyelni az ingatlan birtokba vétele előtt.
Ingatlan birtokba vétele: mi a teendő ha az előző tulaj még nem költözne ki az ingatlanból
A birtokba vétel időpontja jogilag azt határozza meg, mikortól felel az új tulajdonos az ingatlan költségeiért és esetleges káraiért. Amíg a régi tulajdonos az ingatlanban él, addig a lakás nem tekinthető teljesen birtokba vettnek, ezért a vételár egy részét általában visszatartják, amíg a kiköltözés meg nem történik – tudtuk meg Bozsó Bencétől, a Limit Ingatlaniroda tulajdonosától és vezetőjétől.
– Akár egymillió forintot is visszatarthatunk, amíg nem történik meg az ingatlan tényleges átadása – fogalmazott Bozsó Bence.
Hozzátette: ha az eladó nem költözik ki a megállapodott határidőig, a szerződésbe kötbér is beilleszthető. Ez komoly ösztönzést jelenthet arra, hogy a volt tulajdonos mielőbb elhagyja az ingatlant, és az új tulajdonos átvehesse a megvásárolt lakást.
Adásvételi szerződés része
Előfordulhat, hogy az eladónak valóban szüksége van némi türelmi időre a kiköltözéshez, például építkezés miatt. Ilyenkor a visszabérlés a legbiztonságosabb megoldás, azaz az ingatlan tulajdonjoga már az vevőt illeti, de az eladó még bérlőként maradhat. Ezt a megállapodást, mindig írásban, ügyvéd jelenlétében kell hivatalossá tenni, lehetőleg az adásvételi szerződés részeként. Ez mindkét fél biztonságát jelentheti. Bozsó Bence szerint az ilyen jogi megoldások segíthetnek elkerülni a félreértéseket, jelentős anyagi kockázattól mentheti meg mind az eladót, mind a vevőt. A birtokba vétel, a részleges vételár-visszatartás, a kötbér és a visszabérlés mind olyan eszközök, amelyek biztosítják, hogy az adásvétel gördülékenyen és biztonságosan záruljon.
